Volkan Demirel, Gençlerbirliği'ndeki görevinden istifa etti

Gençlerbirliği teknik direktörü Volkan Demirel, Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulunarak görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendi. Gençlerbirliği teknik direktörü Volkan Demirel, maçın ardından yaptığı röportajda sürpriz bir kararı açıkladı.

VOLKAN DEMİREL İSTİFA ETTİ

31 Ekim tarihinde Gençlerbirliği'nin başına geçen Volkan Demirel, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Genç teknik adam, yaşanan başkanlık değişiminin ardından görevi bırakma kararı aldığını belirterek, "Ben görevi bırakıyorum ama bunu isteyerek yapmıyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Biliyorsunuz beni buraya getiren Mehmet Başkan'dı, Arda Başkan seçildi. Dün bana çok iyi davrandılar. Ama ben bu kararı dün almıştım takımı yalnız bırakmamak istemedim." dedi.

NE OLMUŞTU?

Volkan Demirel'in yaşanan başkanlık değişiminin ardından "Mehmet Kaya varsa ben de varım. Mehmet Kaya yoksa yokum" sözleriyle rest çektiği iddia edildi. Taraftar gruplarının da isyan bayrağı çekmeye hazırlandığı öğrenilirken Mehmet Kaya'nın kriz büyümesin diyerek durumu yatıştırdığı öne sürüldü.

GENÇLERBİRLİĞİ PERFORMANSI

Volkan Demirel, Gençlerbirliği'nin başında 6 maça çıkarken 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

