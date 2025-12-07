BIST 11.007
Fenerbahçe’de Nelson Semedo şoku

Fenerbahçe, Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Nelson Semedo’nun yapılan MR sonucunda sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını duyurdu. Kulüp açıklamasının ardından gelen bilgilere göre Portekizli oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Nelson Semedo'nun hastanede yapılan MR görüntülemesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında dün deplasmanda oynanan RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Portekizli futbolcu Nelson Semedo'nun sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Nelson Semedo'nun dün oynanan Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

3-4 HAFTA YOK

A Spor'un haberine göre; Nelson Semedo, sakatlığı sebebiyle sahalardan 3-4 hafta uzak kalacak.

