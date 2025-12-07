Kesenin ağzı açıldı, teklif dudak uçuklattı! Galatasaray Salah'ı istiyor!

Galatasaray, Liverpool’dan ayrılmak isteyen Mohamed Salah için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor. Salah için teklif vermeye hazırlanan sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncu için yıllık 19 milyon euroyu gözden çıkardı.

Süper Lig'de üst üste şampiyon olan Galatasaray, 4. şampiyonluk için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Victor Osimhen, Leroy Sané ve Wilfried Singo gibi yıldız isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, bir yıldızın daha peşinde...

Fichajes'in haberine göre; şampiyonluk yaşadığı Liverpool’da artık ilk 11’de daha az şans bulmaya başlayan yıldız futbolcu Mohamed Salah’ın, 2 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen Premier Lig devinden ayrılmak istediği iddia ediliyor.

YILLIK 19 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Hem Avrupa hem de Suudi Arabistan ekipleriyle adı anılan Salah için Galatasaray’ın da devrede olduğu öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların, yıldız oyuncuya yıllık 19 milyon euroya varan bir teklif sunarak onu ilk 11’in vazgeçilmez ismi yapmayı planladığı ifade ediliyor.

19 MAÇTA 5 GOL, 3 ASİST

Geçen sezon Liverpool’un şampiyonluğunda kilit rol oynayan Mısırlı yıldız, bu sezon ise daha az forma şansı bulduğu için 19 maçta beş gol ve üç asistlik bir katkı verebildi.

"ÇOK HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

Liverpool'un Leeds United ile 3-3 berabere kaldığı 15. hafta maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Salah, "90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturuyorum. Üçüncü kez kulübedeyim, sanırım kariyerimde ilk kez oluyor. Dürüst olmak gerekirse çok ama çok hayal kırıklığına uğradım. Yıllar boyunca, özellikle de geçen sezon bu kulüp için çok şey yaptım. Şimdi yedek kulübesinde oturuyorum ve nedenini bilmiyorum. Kulüp beni otobüsün altına atmış gibi görünüyor. Hissettiğim bu. Sanırım birinin tüm suçu üstlenmemi istediği çok açık. Yaz aylarında birçok söz aldım ve şu ana kadar üç maç yedek kulübesinde kaldım. Bu yüzden sözlerini tuttuklarını söyleyemem" diye konuştu.

"SONRASINDA NE OLACAĞINI BİLMİYORUM"

Liverpool'u her zaman destekleyip seveceğini kaydeden 33 yaşındaki futbolcu, "Daha önce teknik direktörle iyi bir ilişkim olduğunu defalarca söyledim ama aniden ilişkimiz bozuldu. Nedenini bilmiyorum ama bana öyle geliyor ki biri beni kulüpte istemiyor. Annemlere, 13 Aralık'taki Brighton maçına gelmelerini söyledim. Oynayıp oynamayacağımı bilmiyorum ama tadını çıkaracağım. Kafamda o maçın tadını çıkaracağım çünkü şu an ne olacağını bilmiyorum. Afrika Uluslar Kupası'na gitmeden önce taraftarlara veda etmek için Anfield'da olacağım. Sonrasında ne olacağını bilmiyorum." yorumunu yaptı.

"BUNUN NEDEN BAŞIMA GELDİĞİNİ BİLMİYORUM"

Durumun kendisi için kabul edilemez olduğunu da ifade eden Salah, "Bunun neden başıma geldiğini bilmiyorum. Anlamıyorum. Bence bu başka bir yerde olsaydı, her kulüp oyuncusunu korurdu. Ancak bence sorun ben değilim. Bu kulüp için çok şey yaptım. Bu kulüpte gol kralı ve en iyi oyuncu olarak ligde şampiyonluk yaşadım ama medya ve taraftarların önünde kendimi savunmak zorunda olan benim." diye konuştu.