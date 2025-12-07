BIST 11.007
İstanbul Valiliğinden "Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu" iddialarına ilişkin açıklama

İstanbul Valiliğinden "Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu" iddialarına ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu olduğuna ilişkin tüm amacı dezenformasyon olan maksatlı haber, yayın ve paylaşımlara vatandaşlarca itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında Fatih'te düzensiz göçmen yoğunluğu olduğuna ilişkin maksatlı haber ve paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

İstanbul'da düzensiz göçle mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği aktarılan açıklamada, vatandaşların takdirle takip ettiği ve son teknolojinin kullanıldığı çalışmaların dünyada kaçak göçle insani mücadele alanında örnek olma niteliği taşıdığı vurgulandı.

Bu çalışmalar sonucunda kentteki kaçak göç sorununun çözümü yolunda önemli aşama kat edildiğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyük özveriyle yürütülen çalışmalarda özellikle kaçak göçle mücadele kapsamında, yasal çerçevede ülkemizde bulunan yabancı misafirlerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması, çalışmalar sonucu yapılan uygulamalarda, yabancı düşmanlığına yol açabilecek sonuçlara sebebiyet verilmemesi, ülkemizde yasa dışı kaldığı tespit edilen şahısların insani şartlarda ülkelerine gönderilmesinin sağlanması hususlarında azami gayret gösterilmektedir. Milletimizin, tüm amacı dezenformasyon olan bu tür maksatlı haber, yayın ve paylaşımlara itibar etmemelerini rica ediyor, yasa dışı göçle mücadele çalışmalarımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı titizlik, disiplin ve özveriyle devam edeceğini bilmelerini istiyoruz."

