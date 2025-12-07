İşten evine dönen taksici bıçaklanarak öldürüldü

Zeytinburnu'nda işten dönen taksici, evinin yakınlarında bıçaklanarak öldürüldü.

84/C Sokak'ta Erhan Çiftçi (35), gece çalıştığı taksisini bıraktıktan sonra evinin yakınlarında bıçaklandı. Ağır yaralanan Çiftçi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen Çiftçi'nin yakınlarından bazıları, sinir krizi geçirdi.

Çiftçi'nin cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, aynı mahallede kısa süre önce bir cinayet işlendiği ve Çiftçi'nin de olay yerinde olduğu, olaya ilişkin Çiftçi'nin kuzeninin cezaevinde bulunduğu öğrenildi.