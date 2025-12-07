BIST 11.007
İstanbul'da sağanak! Sarıyer'de yol çöktü! Pikap ile kamyonet dereye düştü

Anadolu Ajansı
İstanbul'da geceden itibaren sağanak yağış etkili oluyor. Sarıyer'de de kuvvetli yağış nedeniyle yol çöktü. Pikap ile kamyonet dereye düştü.İBB'den yapılan açıklamada, kentin farklı bölgelerinde metrekareye 5 ila 45 kilogram arasında yağış düştüğü kaydedildi.

Uskumruköy'de, viyadüğün altındaki inşaat alanında derenin üzerinden geçen yolda yağışın etkisiyle çökme meydana geldi. Çökmenin ardından yoldaki pikap ile kamyonet dereye düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.Ayrıca bölgede sele kapılan bir araç da kanala düştü, bazı iş yerlerini su bastı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da metrekareye 45 kilogram yağış düştü

İBB'den yapılan açıklamada, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın İstanbul'da kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olduğu belirtildi.

Gece yarısı başlayıp, saat 04.00 civarı şiddetini artıran sağanağın Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası'nda özellikle Şişli, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz, Üsküdar, Bakırköy'de etkili olduğu ifade edilen açıklamada, kentin farklı bölgelerinde metrekareye 5 ila 45 kilogram arasında yağış düştüğü kaydedildi.

