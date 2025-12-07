Mağarada cesedi bulundu! Otopsideki ilk bulgulara göre...

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki mağarada cesedi bulunan kişinin ilk bulgularda karbonmonoksitten zehirlendiği tespit edildi.Abone ol
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün 58 yaşındaki Kesim K'nin Düzova köyü kırsalındaki bir mağarada ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsideki ilk bulgulara göre, Kesim K'nin karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.
Otopsinin ardından cenaze aileye teslim edildi.
Kesim K'nin kesin ölüm nedeni, Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki incelemenin ardından belirlenecek.