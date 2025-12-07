Alanya-Antalya karayolunda araçlar mahsur kaldı

Antalya ve ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle, Alanya merkeze 25 kilometre mesafede bulunan İncekum Mahallesi'nden bazı araçlar mahsur kaldı. Yolda biriken su sebebiyle küçük araçların geçişine izin verilmezken, sadece otobüs ve kamyon gibi büyük araçların geçişine izin veriliyor. Ulaşımın eski Alanya-Antalya yolundan verildiği bildirildi.Abone ol
Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanakta su altında kalan D 400 karayolunda bazı araçlar mahsur kaldı.
Alanya ilçesine bağlı İncekum Mahallesi'nde öğle saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Alanya merkeze 25 kilometre mesafede bulunan İncekum Mahallesi'nden geçen D 400 karayolunda yağmur sebebiyle bazı araçlar mahsur kaldı.
Yolda biriken su sebebiyle küçük araçların geçişine izin verilmezken, sadece otobüs ve kamyon gibi büyük araçların geçişine izin veriliyor. Ulaşımın eski Alanya-Antalya yolundan verildiği bildirildi.