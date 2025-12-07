BIST 11.007
DOLAR 42,53
EURO 49,56
ALTIN 5.746,23
HABER /  GÜNCEL

Murat Kurum'dan Hatay paylaşımı: Nergis gibi umudun çiçeği oldu

Murat Kurum'dan Hatay paylaşımı: Nergis gibi umudun çiçeği oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 27 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte asrın inşa seferberliği kapsamında son anahtar tesliminin yapılacağı Hatay'da incelemelerde bulundu.

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan Asrın İnşa Seferberliği'nde son anahtar teslimi Hatay'da yapılacak.  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu kapsamda Hatay’da bir dizi incelemelerde bulundu.

"HATAY, NERGİS GİBİ UMUDUN YEŞERDİĞİ ÇİÇEK OLDU"

Şantiyeleri ve şehir merkezini dolaşan Bakan Kurum’u Hataylılar “Bir şehrin umudu oldunuz” sözleriyle karşıladı.

Murat Kurum'dan Hatay paylaşımı: Nergis gibi umudun çiçeği oldu - Resim: 0

Bakan Kurum, kendisine nergis çiçeği hediye eden bir vatandaşın “Nergis umut çiçeğidir. Sizin gibi umut verici” sözlerine “Hatay da bu nergis çiçeği gibi umudun yeşerdiği, filizlendiği çiçek oldu” yanıtını verdi.

SON TESLİM TÖRENİ 27 ARALIK'TA YAPILCAK 

Bakan Kurum, 27 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte deprem bölgesindeki son anahtar teslim töreninin yapılacağı Hatay’daki son hazırlıkları yerinde inceledi.

Emek Mahallesi’nde örnek daireyi inceleyen Bakan Kurum ardından şantiyede işçi ve mühendislerle bir araya geldi.

BAKAN KURUM, İNCELEMELERDE BULUNDU 

Bakan Kurum, sırasıyla Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Caddesi yapımı tamamlanma aşamasına gelen Tarihi Meclis Binası, Uzun Çarşı, Kurtuluş ve Kemalpaşa caddelerini dolaştı.

Murat Kurum'dan Hatay paylaşımı: Nergis gibi umudun çiçeği oldu - Resim: 1

Bakan Kurum, uğradığı tüm şantiyelerde işçiler ve mühendislerle hatıra fotoğrafları çektirdi. Vatandaşların taleplerini dinledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Havalimanlarına yeni sistem geliyor: Bakan Uraloğlu duyurdu
Havalimanlarına yeni sistem geliyor: Bakan Uraloğlu duyurdu
Göztepe - Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu
Göztepe - Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu
Havalimanlarında kuş ve dron tehlikesine karşı yerli sistem geliyor
Havalimanlarında kuş ve dron tehlikesine karşı yerli sistem geliyor
Gaziantep'te çarpışan 3 tırda yangın çıktı
Gaziantep'te çarpışan 3 tırda yangın çıktı
İmamoğlu gençlere seslendi: Z kuşağının iktidarını hep birlikte kuracağız
İmamoğlu gençlere seslendi: Z kuşağının iktidarını hep birlikte kuracağız
Çalışmalar tamamlandı! Milyonlarca çalışanın doğum izni iki katına çıkıyor
Çalışmalar tamamlandı! Milyonlarca çalışanın doğum izni iki katına çıkıyor
'Bu 15-20 günü değerlendirin' Gayrimenkul alacaklara kritik uyarı
'Bu 15-20 günü değerlendirin' Gayrimenkul alacaklara kritik uyarı
Suriye'de devrimin ardından Türkiye’den ülkeye dönüşler sürüyor
Suriye'de devrimin ardından Türkiye’den ülkeye dönüşler sürüyor
İşten evine dönen taksici bıçaklanarak öldürüldü
İşten evine dönen taksici bıçaklanarak öldürüldü
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nı taşıyan otobüsün taşlı saldırıya uğradı
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nı taşıyan otobüsün taşlı saldırıya uğradı
Adalet Bakanı Tunç'tan uzlaştırma uygulamasına ilişkin paylaşım
Adalet Bakanı Tunç'tan uzlaştırma uygulamasına ilişkin paylaşım
Bilal Erdoğan: "Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetini..."
Bilal Erdoğan: "Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetini..."