Murat Kurum'dan Hatay paylaşımı: Nergis gibi umudun çiçeği oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 27 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte asrın inşa seferberliği kapsamında son anahtar tesliminin yapılacağı Hatay'da incelemelerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan Asrın İnşa Seferberliği'nde son anahtar teslimi Hatay'da yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu kapsamda Hatay’da bir dizi incelemelerde bulundu.

"HATAY, NERGİS GİBİ UMUDUN YEŞERDİĞİ ÇİÇEK OLDU"

Şantiyeleri ve şehir merkezini dolaşan Bakan Kurum’u Hataylılar “Bir şehrin umudu oldunuz” sözleriyle karşıladı.

Bakan Kurum, kendisine nergis çiçeği hediye eden bir vatandaşın “Nergis umut çiçeğidir. Sizin gibi umut verici” sözlerine “Hatay da bu nergis çiçeği gibi umudun yeşerdiği, filizlendiği çiçek oldu” yanıtını verdi.

SON TESLİM TÖRENİ 27 ARALIK'TA YAPILCAK

Bakan Kurum, 27 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte deprem bölgesindeki son anahtar teslim töreninin yapılacağı Hatay’daki son hazırlıkları yerinde inceledi.

Emek Mahallesi’nde örnek daireyi inceleyen Bakan Kurum ardından şantiyede işçi ve mühendislerle bir araya geldi.

BAKAN KURUM, İNCELEMELERDE BULUNDU

Bakan Kurum, sırasıyla Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Caddesi yapımı tamamlanma aşamasına gelen Tarihi Meclis Binası, Uzun Çarşı, Kurtuluş ve Kemalpaşa caddelerini dolaştı.

Bakan Kurum, uğradığı tüm şantiyelerde işçiler ve mühendislerle hatıra fotoğrafları çektirdi. Vatandaşların taleplerini dinledi.