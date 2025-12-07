Metropoll’den bomba 'asgari ücret' anketi
Yeni yıla yaklaşırken milyonların merak ettiği asgari ücret zammına ilişkin beklentiler gündemdeki yerini korurken, Metropoll Araştırma’nın 28 ilde bin 320 kişiyle yaptığı ankette katılımcılara “Asgari ücret ne kadar olmalı?” sorusu yöneltildi.
Yeni yıla sayılı günler kaldı; milyonlar, asgari ücrete yapılacak zammı merakla bekliyor...
Aralık ayında pazarlığın başlayacağı süreçle ilgili gelişmeler gündemden düşmek bilmiyor.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLMALI?
Metropoll Araştırma tarafından, asgari ücret zammına ilişkin bir anket gerçekleştirildi.
28 ilde 15-21 Kasım tarihleri arasında bin 320 kişi ile gerçekleştirilen ankette, "Sizce asgari ücret ne kadar olmalı?" diye soruldu.
