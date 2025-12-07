TBMM'de 2026 bütçe maratonu başlıyor: 9 tur müzakere takvimi belli oldu

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin Genel Kurul görüşmeleri yarın başlıyor. Kesintisiz 14 gün sürecek mesai, 21 Aralık Pazar günü oylama ile sona erecek. Görüşmeler boyunca TBMM’ye ziyaretçi kabul edilmeyecek. İlk gün tümü üzerinde görüşmelerin yapılacağı bütçe sürecinde, hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra tüm siyasi parti lider ve temsilcileri konuşma yapacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin görüşmelerine yarın başlıyor. Kesintisiz 14 gün sürecek olan yoğun bütçe mesaisi, 21 Aralık Pazar günü bütçenin tümü üzerindeki son konuşmalar ve oylama ile sona erecek.

2026 yılı merkezi yönetim bütçesinin komisyon sürecinin tamamlanmasının ardından, tüm dikkatler TBMM Genel Kurulu’na çevrildi.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE MESAİ VE ZİYARETÇİ KISITLAMASI

Genel Kurul, bütçenin ilk günü olan 8 Aralık Pazartesi ve son günü olan 21 Aralık Pazar günü saat 12.00'de toplanacak. Resmi tatil günleri dahil olmak üzere diğer tüm günlerde ise toplantı saati 11.00 olarak belirlendi.

Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler, 8 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler ise 9 turda ele alınacak.

Bütçe maratonunun süreceği 8-21 Aralık tarihleri arasında, TBMM'ye görevliler dışında ziyaretçi ve araç girişi yapılamayacak.

GENEL KURUL'DA KİMLER KONUŞACAK?

Genel Kurul’da hükümet ve siyasi parti grupları adına konuşmalar yapılacak. Konuşmacılar arasında şunlar yer alıyor:

Hükümet Adına: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz.

Yeni Yol Partisi Adına: Grup Başkanı Bülent Kaya, Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen ve Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ.

İYİ Parti Adına: Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu.

MHP Adına: Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç.

DEM Parti Adına: Eş Genel Başkanları Tülay Hatımoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan.

CHP Adına: Genel Başkan Özgür Özel.

AKP Adına: Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler.

Şahsı Adına: DSP Genel Başkanı Mehmet Önder Aksakal ve DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar da şahsı adına konuşma yapacak.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ TAKVİMİ

2026 yılı bütçesinin Genel Kurul'daki görüşme takvimi, idarelere göre gün gün belirlenmiştir:

9 Aralık Salı: Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu, Kamu Denetçiliği Kurumu, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

10 Aralık Çarşamba: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Helal Akreditasyon Kurumu, Rekabet Kurumu.

11 Aralık Perşembe: Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, TÜBİTAK, Türk Standardları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Uzay Ajansı, GAP, Doğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıkları.

12 Aralık Cuma: Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'na bağlı kurumlar, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Kapadokya Alan Başkanlığı, Uludağ Alan Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu.

13 Aralık Cumartesi: Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu.

14 Aralık Pazar: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), ÖSYM, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve 127 üniversite.

15 Aralık Pazartesi: İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, AFAD, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu.

16 Aralık Salı: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü.

17 Aralık Çarşamba: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, İletişim Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı.