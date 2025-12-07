BIST 11.007
Emanet kasasının soyulmasına ilişkin 10 zanlı yakalandı! Kayınpederi, kayınvalidesi...

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 10 şüpheli daha gözaltına alındı. Operasyon kapsamında firari şüpheli E.T'nin kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderi de gözaltına alındı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, emanet bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

17 adrese eş zamanlı operasyon

Bu kapsamda, polis ekiplerince belirlenen 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında firari şüpheli E.T'nin kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin yanı sıra çalınan altınların yüklendiği araçta bulunduğu kamera kayıtlarından tespit edilen şüphelilerden 1'i ile altınların bir kısmını almak için gelen başka bir kişinin de aralarında bulunduğu 10 zanlının yakalandığı bilgisine ulaşıldı.

Soruşturmada, faillerle organize ve planlı şekilde hareket ettiği belirlenen diğer şüphelileri tespit etmek için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 Ne olmuştu?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda çalışan kadrolu işçi E.T'nin uzun zamandır işe gelmemesi üzerine 1 Aralık'ta durumdan şüphelenen sorumlu Cumhuriyet savcısı, emanet memuru K.D'ye kasaları açtırmıştı.

Kasaların boş olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlenmişti.

Araştırmada, E.T'nin karısı ve çocuklarıyla 19 Kasım'da uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti. Şüpheli ile eşi E.T. hakkında yakalama kararı çıkarılmış, kasalardan sorumlu olan K.D. gözaltına alınmıştı.

Büroda çalışan E.T'nin adli emanette bulunan altın ve gümüşü tek seferde market arabasıyla çıkardığı belirlenmişti.

Şüpheli K.D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edilmişti.

Savcılıkça ifadesi alınan K.D, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderilmişti.

Şüpheli K.D. "zimmet" suçundan tutuklanmıştı.

