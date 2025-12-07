BIST 11.007
Fatih Tekke: Oyuncularımla gurur duyuyorum

Trabzonspor’un Göztepe’yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan Teknik Direktör Fatih Tekke, takımının ilk yarıda rakibin oyun planını tamamen bozduğunu ve oyuncularının mücadele gücüyle hak ettiği bir galibiyet aldığını söyledi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerde Teknik Direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEKKE'NİN SÖZLERİ:

Göztepe'nin 2 yıldaki oyun planını ilk yarıda yok ettik diyebilirim. Bu çocukların hak ettiği, buralara kadar getirdiği bu heyecan... Son haftalarda bayağı bir heyecan yaşıyoruz biz ama... Ayaklarına sağlık. Bu oyuncuların moralleri daha iyi olacak. Bugün kavgadan kaçmadık. Bu Trabzonspor'a yakışan bir durumdu. Bugün kavga ettik. Kavgadan kaçmadık. Oyunumuzda eksikler var ama ilk yarı çok iyiydik. Allah'a şükür devam ediyoruz. Bu çocuklar alkışı hak ediyor. Oyuncularımla gurur duyuyorum. 10 kişi kaldık. Bek yok. Stoper yok. Onuachu'yu mecbur stopere aldım. Çok başarılıydı. Bu çocuklar umut veriyor. Kriz de yaşayacağız ama yaşamamak için elimizden geleni yapıyoruz. İyi çalışıyoruz. İyi yoldayız. Eksiklerimiz var, var, var. O da zamanla alakalı. Devam edeceğiz..

