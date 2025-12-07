BIST 11.007
Süper Lig'de zirve alev aldı! İşte son puan durumu...

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş–Gaziantep FK ve Alanyaspor–Antalyaspor maçları öncesi haftanın geride kalan 7 karşılaşması, üst sıralardaki dengeleri yeniden hareketlendirdi.

Süper Lig'de zirve alev aldı! İşte son puan durumu... - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 15. hafta maçları oynanan 2 maçla devam etti.

Süper Lig'de zirve alev aldı! İşte son puan durumu... - Resim: 2

Günün ilk maçında Gençlerbirliği sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.

Süper Lig'de zirve alev aldı! İşte son puan durumu... - Resim: 3

Kocaelispor ile Kasımpaşa ise 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'de zirve alev aldı! İşte son puan durumu... - Resim: 4

Günün son maçında ise Trabzonspor, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. 

