Galatasaray’dan eski kaptanına sert tepki

Basketbol Süper Ligi’nde Bursaspor’un Galatasaray’ı uzatmada 91-87 yendiği maçın ardından, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nı taşıyan otobüsün saldırıya uğraması üzerine sarı-kırmızılı kulüp sert bir açıklama yaptı. Açıklamada, eski kaptanları ve şu an Bursaspor oyuncusu olan Göksenin Köksal’ın maç sırasında ve sonrasında yaptığı davranışlara tepki gösterilerek tüm girişimlerin TBF nezdinde başlatılacağı belirtildi.

Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray MCT Technic deplasmanda Bursaspor'la karşılaştı. Uzatmaya giden karşılaşmayı Bursaspor, 91-87 kazandı. Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nı taşıyan otobüs deplasman dönüşünde saldırıya uğradı.

Galatasaray bugün yaptığı açıklamada Bursaspor forması giyen eski sporcusu Göksenin Köksal'a tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Erkek Basketbol Takımımızın 6 Aralık tarihinde Bursaspor ile oynadığı maçın son bölümünde ve sonrasında yaşanan olayların basında yer alması üzerine bu bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı doğmuştur.

"TÜM GİRİŞİMLER TBF NEZDİNDE YAPILACAKTIR"

Maçın sonuna doğru takımımızın bench'ine ve yöneticilerimize ağır küfürler eden, maçtan sonra da “Galatasaray benim yuvam" diye açıklama yapan eski Galatasaray kaptanı, şimdi Bursaspor oyuncusu Göksenin Köksal ile ilgili tüm girişimler Türkiye Basketbol Federasyonu nezdinde yapılacaktır. Bu vesileyle hatırlatmak isteriz ki; Galatasaray efsaneleri bu şanlı formayı sadece giydiklerinde değil, çıkardıkları zaman gösterdikleri tavırlarla efsane olmuşlardır.

"ŞİDDETİN KABUL EDİLMESİ ASLA MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Ayrıca maç sonrası takım otobüsümüz salon çıkışında taşlanmış, sporcularımızın can güvenliği tehlikeye atılmıştır. Bu saldırılar yalnızca Galatasaray'a değil, Türk sporunun saygınlığına yapılmıştır. Sahada rekabet olur; ama küfür, nefret ve şiddetin kabul edilmesi asla mümkün değildir. Kulübümüz konuyla ilgili sorumluların hesap vermesi için gerekli girişimleri sonuna kadar yapacaktır."