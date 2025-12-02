Batıda güneş doğuda yağış ve kar! İşte il il beklenen hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz geneli parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Rize, Artvin, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.