AKOM ve uzmanlardan kritik yağış ve kar uyarısı...
Meteorolojiden yurt geneli hava durumu tahmin raporu geldi. İstanbul’da yağışlı bir gün başlarken kar yağışı beklentisi yeniden gündeme taşındı. İşte il il beklenen hava durumu...
İstanbullular 1 Aralık Pazartesi günü sabahına sağanak yağış ile uyandı. Peki, İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek? İstanbul'da kar yağacak mı? İşte AKOM'dan İstanbul hava durumu açıklaması.
Hava durumuna göre ya açık ya da kapalı alan tercihinde bulunacak olanlar yaşadığı ilde yağmur, kar yağacak mı araştırıyor. Meteoroloji kaynaklarından gelen son tahminler İstanbul için kış hazırlıklarını hızlandırdı. Aralık ayına doğru ilerlerken, hava sıcaklıklarının düşmesi kar ihtimalini artırdı.
İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?
İstanbul'da sıcaklıklar hızla düşerken Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geliyor. Kent genelinde kar, don, kuvvetli sağanak, sis ve pus ihtimali artmış durumda. Paylaşılan haritalar, özellikle sabah ve gece saatlerinde risklerin belirginleşeceğini gösteriyor. Kentin hangi bölgelerinin daha fazla etkileneceği merak konusu olurken gözler yeni uyarılara çevrildi. İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklığın 15, en düşük sıcaklığın ise 10 derece olması bekleniyor.
İstanbul'da yağışlar bölgesel olarak pazartesi gününe kadar süreklilik gösterecek. Kentte sıcaklıkların birkaç gün boyunca 15 derece civarında seyretmesi bekleniyor.