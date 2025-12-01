AKOM ve uzmanlardan kritik yağış ve kar uyarısı...

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

İstanbul'da sıcaklıklar hızla düşerken Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geliyor. Kent genelinde kar, don, kuvvetli sağanak, sis ve pus ihtimali artmış durumda. Paylaşılan haritalar, özellikle sabah ve gece saatlerinde risklerin belirginleşeceğini gösteriyor. Kentin hangi bölgelerinin daha fazla etkileneceği merak konusu olurken gözler yeni uyarılara çevrildi. İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklığın 15, en düşük sıcaklığın ise 10 derece olması bekleniyor.