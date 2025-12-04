Bu gece yağış başlıyor! 43 İlde gök gürültülü sağanak etkili olacak...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre yurdun büyük bölümü yeni bir hava dalgası etkisi altına giriyor. Yurdun batısından iç bölgelere doğru sağanak yağışların ilerleyerek güçlenmesi bekleniyor.
Meteoroloji yurt geneli hava durumu tahmin raporu paylaştı. Yağışların dört gün boyunca sürmesi öngörülürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kuvvetli yağış, buzlanma ve don uyarısı geldi. Öte yandan Ardahan, Ağrı, Kars, Bitlis, Muş, Erzurum ve Bayburt illerinde hafta sonu kar yağışının olacağı öngörülüyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney ve doğu, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarih vererek 43 ilde sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, Manisa, Denizli, Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.