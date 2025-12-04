Bu gece yağış başlıyor! 43 İlde gök gürültülü sağanak etkili olacak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, Manisa, Denizli, Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.