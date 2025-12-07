Trabzonspor zorlu Göztepe deplasmanından 3 puanla döndü

Trabzonspor, Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Göztepe’yi 2-1 mağlup ederken galibiyet gollerini Ernest Muçi attı; ev sahibi ekibin tek golü ise Dennis’ten geldi.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 2-1 kazandı.

Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 46 ve 77’de Ernest Muçi kaydetti. Göztepe'nin tek golü 85'te Dennis'ten geldi.

Trabzonspor'da 78'nci dakikada Wagner Pina direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Göztepe cephesinde ise Rhaldney ikinci sarı karttan 90+7'de kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 34'e yükseltti. Göztepe ise 26 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Göztepe ise Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak.

Göztepe 1 - 2 Trabzonspor

90'Karşılaşma Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

90' Göztepe'de ikinci sarı kartı gören Rhaldney de oyundan atıldı.

90'Maçın sonuna 9 dakika ilave edildi.

85'GOL! Dennis topu ağlara gönderdi ve fark 1'e indi. Olaitan'ın vuruşunu Onana çıkardı. Dönen topa Dennis sol çaprazdan gelişine çok sert vurdu ve farkı 1'e indirdi.

78'Savunmanın arkasına sarkan Juan, Pina'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Pina'ya bariz gol şansını engellemesi sebebiyle kırmızı kart gösterdi.

77'GOL | Ernest Muçi topu ağlara gönderdi. Zubkov'un sağ kanattan içeri çevirdiği topa Muçi gelişine vurdu ve topu ağlara gönderdi.

46'GOL | Ernest Muçi, topu ağlara gönderdi. Zubkov'un savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Muçi, kalecinin üstünden aşırtma bir vuruş denedi ancak Lis gole izin vermedi. Seken top tekrar Muçi'nin önünde kaldı ve yıldız futbolcu sağ çaprazdan topu boş ağlara gönderdi.

46'İkinci yarıya Göztepe başladı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

45'İNANILMAZ GOL KAÇTI! Trabzonspor'ceza sahasında oluşan karambolde Juan'ın vuruşunu Onana çıkardı. Seken topu Bokele tamamlayamadı.

45'Olaigbe'nin ortasında Onuachu kafayı vurdu, top kaleci Lis'te kaldı.

45'İlk yarının sonuna 3 dakika ilave edildi.

42'Olaigbe ceza sahasına girerken yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan faulün dışarda yapıldığını söyledi.

37'Muçi'nin serbest vuruşu barajdan döndü.

27'Folcarelli yerde kaldı. Trabzonspor tehlikeli olabilecek bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

24'Mücadelenin bu bölümünde tempo oldukça düştü.

10'Zubkov'un köşe vuruşunda Onuachu'nun kafası yandan dışarı gitti.

10'Trabzonspor bu dakikalarda baskısını artırmak istiyor.

3'Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Muçi'nin vuruşu kalecinin kucağında kaldı.

1'İlk düdük çaldı ve maç başladı.

Göztepe - Trabzonspor ilk 11'ler

Göztepe: Lis, Arda Okan, Taha, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Miroshi, Efkan, Juan, Janderson

Trabzonspor: Onana, Batagov, Serdar, Mustafa, Pina, Tim, Ozan, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu