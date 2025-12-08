BIST 11.007
Macaristan Başbakanı Orban Türkiye’ye geldi

Macaristan Başbakanı Orban Türkiye’ye geldi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine üst düzey bir heyetle Türkiye’ye gelirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu kendisini İstanbul Havalimanı’nda karşıladı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve beraberindeki üst düzey heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi için Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Orban'ı, İstanbul Havalimanı'nda karşıladı.

Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısına katılmak üzere Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Orban'ı karşıladıklarını belirtti.

Köklü dostluk bağlarına sahip olunan Macaristan ile gerçekleştirilecek toplantının, stratejik ortaklığı pekiştirmek adına büyük önem taşıdığının altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde yapılacak görüşmelerin ve imzalanacak anlaşmaların, bölgemizin istikrarına ve ülkelerimizin refahına katkı sağlamasını diliyoruz."

