Yavuz Ağıralioğlu cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Memleket yönetimini Rize’den Trabzon’a taşıyacağız" sözleriyle ilgili eleştirilere, "Tayyip Bey bunu Kayseri'den Rize'ye, Abdullah Gül de Isparta'dan Kayseri'ye çekti, böyledir bu. Aslında kibarca 'Cumhurbaşkanı adayıyım' dedim." yanıtını verdi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Trabzon'da basın mensuplarıyla buluştu.

Ağıralioğlu, kentteki bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, seçimlerde partisinin baraj problemi yaşamayacağını söyledi.

Partisini, Türkiye'nin birinci partisi yapmak için çalıştıklarını vurgulayan Ağıralioğlu, siyasetteki hedeflerini anlattı.

Şehirdeki temasları sırasında Trabzonluların desteği ile karşılaştığını belirten Ağıralioğlu, partisinin kuruluşunda ve daha sonra çok yerde cumhurbaşkanı adayı olacağını söylediğini dile getirdi.

"Kibarcasını söyledim"

Ağıralioğlu, bir gazetecinin, "Siz, 'Memleketin yönetimini Rize'den Trabzon'a taşıyacağız' dediniz, CHP bunu 'İmamoğlu'na destek' olarak yorumladı" hatırlatması üzerine, şunları söyledi:

"Söylediğim sözü bir yıldır söylüyorum, partinin kuruluşunda da söyledim, rekabettir bu, mecazi bir şeydir. Memlekette başa güreşeceğiz. 'Türkiye Cumhuriyeti'nin bundan sonraki hizmet mevzilerinin tamamına talibiz' demenin kibarcasını söyledim. Tayyip Bey bunu Kayseri'den Rize'ye, Abdullah Gül de Isparta'dan Kayseri'ye çekti, böyledir bu. Aslında kibarca 'Cumhurbaşkanı adayıyım' dedim.

İlerleyen süreçte Türk siyasetinde yeni bir kulvar açabildiği eşikte söylemek istiyordum. Ama Rize'den bazı arkadaşlarımızın ucuz hevesleri, AK Parti'den bazı arkadaşların ucuz hevesleri, mevzuyu suistimal edip ciddiyetsiz bir yere çekmeye gayret edince, 'Cumhurbaşkanlığı iradesi açıklıyorum' dedim. Cumhurbaşkanı'nın yaptığı 23 yıldan kalana talibim, böldüğünü birleştirmeye, kırdığını toparlamaya, parmak salladığını sarıp sarmalamaya, boşalttığını doldurmaya, beklemediğini beklemeye, 85 milyonun tamamının Cumhurbaşkanı olmaya talibim, neyini anlamıyorsunuz?' demek zorunda kaldım. Bu da iyi oldu, memleketim burası benim. Memleketimde, bunun mümkün olduğunu iddia edebileceğim bir yerde söyledim. İyi oldu."