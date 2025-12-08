BIST 11.224
Oyuncu Gonca Vuslateri 5 bin TL’ye kiraz aldı

Oyuncu Gonca Vuslateri, manavdan kilosu 5 bin liraya kiraz aldı. Kirazları yerken çekirdekleri bile atmaya kıyamadığını söyleyen Vuslateri, “Kiraz aldım, 5 bin TL verdim. Artık çekirdeğini bile atamam” ifadelerini kullandı.

Oyuncu Gonca Vuslateri, manavdan kilosu 5 bin liraya satın aldığı kirazın fiyatıyla ilgili yaptığı paylaşımda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından video yayımlayan Vuslateri, kirazları göstererek, “Kiraz aldım, 5 bin TL verdim. Artık çekirdeğini bile atamam” ifadelerini kullandı.

Vuslateri, eşiyle birlikte manava gittiklerini belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı:
“Acayip bir kiraz var dedi. Biz de tamam dedik, 5 bin lira kiraz! Sen mi büyüksün ben mi büyüğüm diye aldım.”

Oyuncu, yüksek fiyat nedeniyle artık her kiraz tanesine ayrı değer biçtiğini söyleyerek, durumun kendisini şaşırttığını ifade etti.

Vuslateri, sözlerini şöyle sürdürdü:
“O kirazın çekirdeğini çöpe atamam. Her yediğim kirazın çekirdeği için matem tutmamız lazım.”

