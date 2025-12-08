Gökçe Bahadır'dan Halil Ergün'ün isyanına yanıt

"HERKES KENDİ HAYATINA DÖNDÜ"

Bu sözlere Gökçe Bahadır'dan yanıt geldi. Konuyla ilgili '2. Sayfa'ya konuşan Bahadır, "Halil abim, canım benim. Sürekli telefonda irtibattayız diye bir şey söyleyemem ama ara sıra konuştuğumuz oluyor. O kadar yoğun ve güzel bir zaman geçirdik ki, sonrasında herkes bir şekilde kendi hayatına döndü. Arada tabii ki böyle şeyler olabilir" dedi.