Çarpıntı dizisi setinde talihsiz kaza! Ogün Kaptanoğlu yaralandı...
Çarpıntı dizisi hayranlarını üzen bir gelişmeyle gündemde. Reyting kurbanı olan popüler yapım, 13. bölümüyle ekrana veda ederken, sette yaşanan talihsiz kaza herkesi şaşırttı. Başarılı oyuncu Ogün Kaptanoğlu, final sahneleri sırasında merdivenden düşerek dizini parçaladı. Dizinin yıldızları Deniz Çakır, Kerem Bürsin ve Lizge Cömert'in performanslarıyla dikkat çeken Çarpıntı, bu beklenmedik olayla finalini dramatik bir şekilde tamamladı.
Çarpıntı dizisinin final çekimleri sırasında, Ogün Kaptanoğlu'nun canlandırdığı Metin karakteri için hazırlanan hastane sahnesi, gerçek bir drama dönüştü. Deniz Çakır ile birlikte çekilen sahnede koşarken ayağı kayan oyuncu, merdivenlerden yuvarlanarak ciddi bir yaralanma yaşadı. Beş basamaklık düşüş sonrası dizinde ağır hasar oluşan Kaptanoğlu, setteki ekip tarafından hemen müdahale edildi.
Bu olay, Çarpıntı dizisi kaza haberlerini hızla sosyal medyada yayılır hale getirdi ve hayranları endişelendirdi.
SALI GÜNÜ AMELİYAT OLACAK!
Kazanın hemen ardından Fulya'daki özel bir hastaneye kaldırılan Ogün Kaptanoğlu'na yapılan tetkikler, dizinde ameliyat gerektiren bir sorun olduğunu ortaya koydu. Birsen Altuntaş'ın özel haberine göre, oyuncu salı günü operasyon geçirecek. Çarpıntı final çekimleri sırasında yaşanan bu kaza, dizinin set ortamındaki güvenlik önlemlerini de tartışmaya açtı.
Kaptanoğlu, yaralanmasına rağmen profesyonelliğini konuşturarak kalan sahnelerini koltuk değnekleriyle tamamladı ve sete veda etti.