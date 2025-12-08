Çarpıntı dizisi setinde talihsiz kaza! Ogün Kaptanoğlu yaralandı...

SALI GÜNÜ AMELİYAT OLACAK!

Kazanın hemen ardından Fulya'daki özel bir hastaneye kaldırılan Ogün Kaptanoğlu'na yapılan tetkikler, dizinde ameliyat gerektiren bir sorun olduğunu ortaya koydu. Birsen Altuntaş'ın özel haberine göre, oyuncu salı günü operasyon geçirecek. Çarpıntı final çekimleri sırasında yaşanan bu kaza, dizinin set ortamındaki güvenlik önlemlerini de tartışmaya açtı.