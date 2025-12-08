30 kilo birden veren Ata Demirer'den zayıflamak isteyenlere bomba tüyo!
Diyet ve sporla 30 kilo veren komedyen Ata Demirer, sosyal medyada yeni bir video paylaştı. Demirer, kendisine sürekli yöneltilen "Nasıl zayıflayacağız?" sorusuna esprili bir dille yanıt verdi.
Ata Demirer hem özel hayatı hem de fiziksel değişimi ile son dönemde sıkça gündeme geliyor. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü komedyen bir nda verdiği 30 kiloyla çok dikkat çekmiş ve çok konuşulmuştu. Demirer, bu sefer zayıflamak isteyenlere verdiği tüyolarla gündeme geldi.
Uzun yıllardır fazla kilolarıyla mücadele eden Demirer yakın zamanda 30 kilo vermiş ve zayıflığını spora, diyete borçlu olduğunu açıklamıştı.
Komedyen kısa bir süre önce de Dilara Alemdar ile aşk yaşadığını duyurmuştu. Çiçeği burnunda çift geçen günlerde Paris tatilinden karelerini de sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Paylaşımlarda Demirer'in zayıflığı yine dikkat çekmişti.