BIST 11.007
DOLAR 42,56
EURO 49,66
ALTIN 5.771,37
HABER /  DÜNYA

Netflix'in Warner Bros'u satın alma anlaşması tehlikede

Netflix'in Warner Bros'u satın alma anlaşması tehlikede

ABD Başkanı Donald Trump, Netflix'in Warner Bros'u satın alma anlaşmasının "bir süreçten geçmesi gerektiğini" ve karara kendisinin de dahil olacağını ifade etti.

Abone ol

Trump, Kennedy Center'da katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Netflix'in Warner Bros'u satın almak için anlaşmaya varmasının sorulması üzerine Trump, "Bunun bir süreçten geçmesi gerekiyor ve ne olacağını göreceğiz." yanıtını verdi.

Trump, Netflix'in "harika bir şirket" olduğunu ve "olağanüstü bir iş çıkardığını" belirterek, Netflix'in Eş Üst Yöneticisi (CEO) Ted Sarandos'a çok saygı duyduğunu ancak pazar payının çok büyük olduğunu söyledi.

"Büyük bir pazar payı, bu bir sorun olabilir"

"Netflix'in Warner Bros'u satın almasına izin verilmeli mi?" sorusunu yanıtlayan Trump, "İşte soru da bu. Çok büyük bir pazar payına sahipler ve Warner Bros'u aldıklarında bu pay daha da artacak." dedi.

Trump, bu karara kendisinin de dahil olacağını belirterek, "Ancak bu büyük bir pazar payı, bu bir sorun olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Netflix, 5 Aralık'ta, Warner Bros'u film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam şirket değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Uşak'ta plastik poşet üretimi yapan fabrikada yangın
Uşak'ta plastik poşet üretimi yapan fabrikada yangın
Yavuz Ağıralioğlu cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti
Yavuz Ağıralioğlu cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti
Netahyahu Suriye'de işgal ettikleri bölgelerden çıkmayacaklarını açıkladı
Netahyahu Suriye'de işgal ettikleri bölgelerden çıkmayacaklarını açıkladı
Antalya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Kenan Yıldız golünü attı ama Juventus'a yetmedi
Kenan Yıldız golünü attı ama Juventus'a yetmedi
Van'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Van'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Macaristan Başbakanı Orban Türkiye’ye geldi
Macaristan Başbakanı Orban Türkiye’ye geldi
Kan donduran olay! Yeğenini yaralayıp toprağa gömdü!
Kan donduran olay! Yeğenini yaralayıp toprağa gömdü!
Fenerbahçe’de Nelson Semedo şoku
Fenerbahçe’de Nelson Semedo şoku
Fatih Tekke: Oyuncularımla gurur duyuyorum
Fatih Tekke: Oyuncularımla gurur duyuyorum
Trabzonspor zorlu Göztepe deplasmanından 3 puanla döndü
Trabzonspor zorlu Göztepe deplasmanından 3 puanla döndü
Osmaniye’de yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var...
Osmaniye’de yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var...