Real Madrid'e evinde şok yenilgi Arda Güler...

LaLiga'nın 15. haftasında Celta Vigo'yu ağırlayan Real Madrid, 2. yarıda yediği gollerle 0-2 mağlup oldu. Milli futbolcu Arda Güler 74 dakika sahada kaldı, ilk yarıda 2 net fırsattan yararlanamadı.Abone ol
Milli yıldız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 15. haftasında Celta Vigo'yu ağırladı.
İlk yarısı golsüz biten maçta Celta Vigo'ya 3 puanı getiren golleri İsveçli futbolcu Williat Swedberg 53 ve 90+3'te attı. Real Madrid'i deplasmanda 18 maç sonra deviren Celta Vigo puanını 19'a yükseltirken Arda Güler'in takımı 36 puanda kaldı. Haftayı galibiyetle kapatan Barcelona zirvede puan farkını 4 puana yükseltti.
Gördüğü 2 kırmızı kartla maçı 9 kişi tamamlayan Xabi Alonso'nun takımı şampiyonluk yarışında yara aldı.
Karşılaşmada ilk yarı golsüz sona erdi. Arda 38'de mutlak pozisyondan yararlanamadı.