Milas'ta 11 mahalle karantinaya alındı

Türkiye'de büyük bir sorun haline gelmeye başlayan şap hastalığı yayılmaya devam ediyor. Muğla'nın Milas ilçesinde bir büyükbaş işletmesinde belirlenen şap hastalığı sonrasında 11 mahallede karantina başlatıldı. Kemikler Mahallesi "koruma bölgesi" ilan edilirken, karantina alınan mahallelere 30 gün boyunca büyükbaş ve küçükbaş hayvanların giriş ve çıkışına izin verilmeyecek. Öte yandan bölge genelinde binlerce hayvana şap aşısı uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan duyuruda, ilçede faaliyet gösteren bir büyükbaş işletmesinde şap hastalığının belirlenmesinin ardından çalışma başlatıldığı bildirildi.

Kemikler Mahallesi "koruma bölgesi" olarak belirlenirken, Ağaclihoyuk, Akyol, Koru, Gökçeler, Ekinnanbarı, Yaka, Güllük, Kıyıkışlacık, Boğaziçi, Dörttepe ve Meşelik mahallelerinde hareket kısıtlaması uygulandığı belirtildi.

Bu kapsamda mahallelerde karantina uygulanacak.

30 gün sürecek karantina süresince mahallelere büyükbaş ve küçükbaş hayvanların giriş ve çıkışına izin verilmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, bölge genelinde 12 bin 763 hayvana şap aşısı uygulandığı, yetiştiricilere dezenfeksiyon uygulamaları, hastalığın yayılmasını önleyici tedbirler ve aşılama faaliyetlerinin önemi hakkında bilgilendirme yapıldığı vurgulanarak, Milas ve çevresindeki tüm saha çalışmalarının da teknik personel tarafından yakından takip edildiği dile getirildi.

