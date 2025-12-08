BIST 11.129
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'ye dev talip

Fenerbahçe'de bir süredir kadro dışı olan İrfan Can Kahveci'ye Süper Lig'den dev bir talip çıktı.

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'ye dev talip - Resim: 1

Süper Lig'de zirve yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Kulüpler kadrolarını güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'de daha önce kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'ye dev bir talip çıktı.

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'ye dev talip - Resim: 2

Fenerbahçe’de uzun süredir kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci için sürpriz bir gelişme yaşandı. Fanatik'te yer alan habere göre, tecrübeli oyuncu, devre arasında yeni bir maceraya yelken açabilir. 

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'ye dev talip - Resim: 3

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke’nin, yıldız futbolcuyu kadrosunda görmeyi çok istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'ye dev talip - Resim: 4

Resmi adım atılacak

Bordo-Mavili kulüp, bu doğrultuda resmi adım atmaya hazırlanıyor. Başkan Ertuğrul Doğan’ın da bu talebi olumlu karşıladığı ve kısa süre içinde Fenerbahçe ile temas kurulacağı bildirildi. Karadeniz ekibi, İrfan Can Kahveci’yi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle renklerine bağlamak istiyor.

