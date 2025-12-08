Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'ye dev talip
Fenerbahçe'de bir süredir kadro dışı olan İrfan Can Kahveci'ye Süper Lig'den dev bir talip çıktı.
Süper Lig'de zirve yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Kulüpler kadrolarını güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'de daha önce kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'ye dev bir talip çıktı.
Fenerbahçe’de uzun süredir kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci için sürpriz bir gelişme yaşandı. Fanatik'te yer alan habere göre, tecrübeli oyuncu, devre arasında yeni bir maceraya yelken açabilir.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke’nin, yıldız futbolcuyu kadrosunda görmeyi çok istediği öğrenildi.
Resmi adım atılacak
Bordo-Mavili kulüp, bu doğrultuda resmi adım atmaya hazırlanıyor. Başkan Ertuğrul Doğan’ın da bu talebi olumlu karşıladığı ve kısa süre içinde Fenerbahçe ile temas kurulacağı bildirildi. Karadeniz ekibi, İrfan Can Kahveci’yi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle renklerine bağlamak istiyor.