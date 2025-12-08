BIST 11.007
DOLAR 42,56
EURO 49,66
ALTIN 5.772,85
HABER /  SAĞLIK

Baş ağrısı ve nöbetler beyin tümörünün habercisi olabilir

Baş ağrısı ve nöbetler beyin tümörünün habercisi olabilir

Her baş ağrısı masum olmayabilir. Medipol Sağlık Grubu’ndan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Cevdet Gökçek, basit bir migren gibi görünen şikayetlerin altında ciddi tabloların yatabileceğini belirtti. Gökçek, “Özellikle yeni başlayan baş ağrısına eşlik eden kusma ve nöbetler, beyin tümörünün habercisi olabilir” uyarısında bulundu.

Abone ol

Beyin tümörleri, beynin kendisinden, etrafındaki zarlardan veya kafatasından kaynaklanabildiği gibi vücudun başka bölgelerindeki kanserlerin beyne yayılmasıyla da oluşabiliyor. Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi’nden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Cevdet Gökçek, beyin tümörleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. “Akciğer, meme ve böbrek gibi organlardaki bazı tümörler beyine metastaz yapabilir. Ayrıca bazı kan hastalıkları lenfoma gibi beyinde kendini gösterebilir” dedi.

BEYİN TÜMÖRÜ BELİRTİLERİ ÇEŞİTLİ OLABİLİYOR

Beyin tümörlerinin belirtilerini sıralayan Dr. Gökçek, “Bulantı, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi, sara nöbetleri, kişilik değişiklikleri, hafıza ve görme bozuklukları, anormal göz hareketleri ve kulakta çınlama beyin tümörlerinin en sık görülen belirtileri arasında” dedi. Beyin tümörlerinin kesin tanısı için MR çekiminin altını çizen Dr. Gökçek, “Kapalı alan korkusu olan hastalar için tomografi kısa sürede bilgi verebilir. Ancak beyin tümörlerinin doğru şekilde tespiti ve lokalizasyonu için MR şarttır” diye konuştu.

Baş ağrısı ve nöbetler beyin tümörünün habercisi olabilir - Resim: 0

EN ETKİLİ TEDAVİ METODU CERRAHİ

Tedavi yöntemleri hakkında da bilgi veren Dr. Gökçek, “Günümüzde beyin tümörlerinin en etkili tedavi metodu cerrahidir. Beyin zarlarından kaynaklanan iyi huylu tümörler tamamen çıkarılırsa sonuçlar oldukça başarılı oluyor. Beynin kendi dokusundan çıkan tümörlerde ise cerrahi yaşam süresini uzatıyor. Cerrahinin yanı sıra radyoterapi ve kemoterapi de uygulanabiliyor” ifadelerini kullandı. Dr. Gökçek son olarak şunları ekledi: “Uzun süren veya yeni başlayan baş ağrısı, bulantı, kusma, kulakta çınlama, görme bozuklukları ve saran nöbetler yaşanıyorsa vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulmalıdır. Erken tanı hayat kurtarır ve tedavi şansını artırır.”

ÖNCEKİ HABERLER
Monaco'dan dev maç öncesi skandal karar! Galatasaray taraftarları mağdur oldu
Monaco'dan dev maç öncesi skandal karar! Galatasaray taraftarları mağdur oldu
Dehşet! Eski eşiyle evli polise otomobille çarpıp fotoğrafını çekti
Dehşet! Eski eşiyle evli polise otomobille çarpıp fotoğrafını çekti
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 72'ye kadar çıktı
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 72'ye kadar çıktı
Milas'ta 11 mahalle karantinaya alındı
Milas'ta 11 mahalle karantinaya alındı
Ünlü spikerler gözaltına alınmıştı! Perde arkası ortaya çıktı
Ünlü spikerler gözaltına alınmıştı! Perde arkası ortaya çıktı
Real Madrid'e evinde şok yenilgi Arda Güler...
Real Madrid'e evinde şok yenilgi Arda Güler...
Trump, Zelenskiy'nin barış planını okumadığını ve bu nedenle hayal kırıklığı yaşadığını söyledi:
Trump, Zelenskiy'nin barış planını okumadığını ve bu nedenle hayal kırıklığı yaşadığını söyledi:
Hesaplara yatmadan iptal edilmişti! Seyyanen zam geri dönüyor, meslekler değişti
Hesaplara yatmadan iptal edilmişti! Seyyanen zam geri dönüyor, meslekler değişti
Netflix'in Warner Bros'u satın alma anlaşması tehlikede
Netflix'in Warner Bros'u satın alma anlaşması tehlikede
Uşak'ta plastik poşet üretimi yapan fabrikada yangın
Uşak'ta plastik poşet üretimi yapan fabrikada yangın
Yavuz Ağıralioğlu cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti
Yavuz Ağıralioğlu cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti
Netahyahu Suriye'de işgal ettikleri bölgelerden çıkmayacaklarını açıkladı
Netahyahu Suriye'de işgal ettikleri bölgelerden çıkmayacaklarını açıkladı