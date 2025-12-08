Monaco'dan dev maç öncesi skandal karar! Galatasaray taraftarları mağdur oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Monaco sınavı öncesi Fransa'da akılalmaz bir rezalet yaşanıyor. Sarı-kırmızılı taraftarların deplasman tribününde yaratacağı atmosferden çekinen Monaco yönetimi, futbol tarihinde kara bir leke olarak geçecek bir uygulamaya imza attı.

Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kader maçlarından biri olan Monaco deplasmanı öncesinde, ev sahibi ekibin yönetimi sportmenliğe ve misafirperverliğe sığmayan bir karara imza attı.

Sarı-kırmızılı taraftarların Avrupa'nın her stadını "Ali Sami Yen"e çevirmesinden çekinen Fransızlar, çözümü Türk taraftarları stada sokmamakta buldu.

Monaco yönetimi, maç biletlerini satın alan ancak Fransa veya Monaco pasaportu taşımayan futbolseverlerin biletlerini gerekçe göstermeksizin iptal etmeye başladı.

Özellikle Türk pasaportuna sahip taraftarları hedef alan bu "skandal filtreleme" sistemi, biletini günler öncesinden almış ve parasını ödemiş taraftarların e-postalarına düşen iptal mesajlarıyla ortaya çıktı.

Kulüp tarafından yapılan bu ayrımcı uygulama, "Güvenlik gerekçesi" adı altında sunulsa da, asıl amacın Galatasaray taraftarının tribündeki sayısal üstünlüğünü ve coşkusunu engellemek olduğu apaçık ortada.

Binlerce Galatasaray taraftarını mağdur etti

Monaco yönetiminin maç gününe kısa bir süre kala başlattığı bu operasyon, Galatasaray taraftarlarını sadece manevi olarak değil, maddi olarak da büyük zarara uğrattı. Maç için aylar öncesinden uçak biletini alan, otel rezervasyonunu yaptıran ve vize işlemlerini tamamlayan binlerce Türk futbolsever, biletlerinin iptal edilmesiyle şoke oldu.

Monaco-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Monaco-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı 9 Aralık Salı TSİ ile 23:00'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Monaco-Galatasaray maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını vatandaşları Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini Hollandalı Allard Lindhout yapacak. Karşılaşmada Belçika'dan Bram Van Driessche VAR, Almanya'dan Benjamin Brand ise AVAR olarak görev alacak.

Sarı-kırmızılılar, beşinci haftayı 9 puanla kapattı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde altıncı haftaya 9 puanla 14. sırada girdi. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 5-1'lik Eintracht Frankfurt mağlubiyetiyle başladığı "Devler Ligi" serüveninde sırasıyla sahasında Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1, deplasmanda Ajax'ı 3-0 yendi. Sakatlıklar ve cezalı oyuncuları nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşayan Galatasaray, beşinci hafta maçında konuk ettiği Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup oldu.

Yaptığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 9 puan toplayan "Cimbom" ilk 8 hedefindeki iddiasını sürdürdü. Haftaya 14. sırada giren Galatasaray, Fransa Ligi temsilcisini mağlup ederek iddiasını güçlendirmeye çalışacak.

Galatasaray'da kritik eksikler

Sarı-kırmızılı takımda 7 futbolcu yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan, Union Saint-Gilloise müsabakasında kırmızı kart göre Arda Ünyay ile Türkiye'deki bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile Metehan Baltacı, yarınki mücadelede forma giyemeyecek. UEFA listesinde yer almayan Kazımcan Karataş da Monaco'ya karşı mücadele edemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Samsunspor mücadelesinde sakatlanan Mario Lemina'nın durumu ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netleşecek.

Monaco'da ise sakatlıkları bulunan Ansu Fati, George Ilenikhena, Folarin Balogun, Denis Zakaria, Christian Mawissa ve Eric Dier'ın durumları maç saatinde belli olacak. Bu sezon resmi maçlarda altışar golü olan Fati ile Balogun ile ikişer kez fileleri havalandıran Ilenikhena ve Dier'in forma giyememesi Galatasaray savunmasını bir nebze de olsa rahatlatacak.

Okan Buruk'un sol bek sorunu

Galatasaray'da yarınki karşılaşmada sol bekte hangi futbolcunun görev yapacağı henüz netlik kazanmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin kadrosunda bulunan sol bekler Ismail Jakobs sakatlığı, Eren Elmalı cezası, Kazımcan Karataş ise statü gereği yarınki karşılaşmada süre alamayacak. Bu oyuncuların yokluğunda teknik direktör Okan Buruk'un sol bekte hangi futbolcuyu görevlendireceği son antrenmanın ardından belli olacak.

Savunma bölgesinde önemli eksikleri bulunan Buruk'un elinde sol bek için fazla seçeneği bulunmuyor. Tecrübeli teknik adamın stoper tandemindeki Davinson Sanchez-Abdülkerim Bardakcı ikilisini bozmaması durumunda sol bekte Berkan Kutlu ya da Barış Alper Yılmaz'a görev vermesi bekleniyor.

Okan Buruk, son 2 Süper Lig maçında olduğu gibi Mario Lemina'yı stoper oynatıp Sanchez'i sağ beke çekmesi durumunda elindeki tek sağ bek olan Roland Sallai'ye de sol bekte görevlendirebilir.

Monaco, istikrarlı performans sergileyemedi

Fransa Ligi temsilcisi Monaco, bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergiliyor.

Belçikalı genç teknik direktör Sebastien Pocognoli'nin çalıştırdığı kırmızı-beyazlı ekip, Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 15 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Ligdeki son 5 maçında 1 galibiyet, 4 yenilgi gören Monaco, 25 puanla lider Lens'in 11 puan gerisinde 7. sırada yer alıyor.

Monaco, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 5 müsabakada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. "Devler Ligi"ne Club Brugge (4-1) yenilgisiyle giren Monaco, ardından sırasıyla Manchester City (2-2) ve Tottenham (0-0) ile berabere kaldı. Dördüncü haftada Bodo/Glimt'i (1-0) yenen kırmızı-beyazlılar, son hafta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi takımlarından Pafos (2-2) ile berabere kalarak sürpriz bir puan kaybı yaşadı.

Kırmızı-beyazlılar, topladığı 6 puanla 23. sırada kendisine yer buldu.