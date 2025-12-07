MasterChef Türkiye 2025 şampiyonu belli oldu! Özkan mı Sezer mi?
Sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye 2025 büyük finalle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Canlı yayında gerçekleşen final gecesinde, iki isim arasındaki nefes kesen rekabet sonunda şampiyonluk kupası sahibini buldu.
Finalistler Özkan ve Sezer, ilk etapta Anadolu mutfağından oluşturdukları üç aşamalı menülerle şeflerin karşısına çıktı. Kendilerine verilen 90 dakikalık sürede yaratıcılıklarını sergilediler.
İLK TUR PUANLARI EŞİT ÇIKTI
Şeflerin verdiği puanlar, finalin ilk etabında iki yarışmacının da eşit performans gösterdiğini ortaya koydu.
Özkan’ın Puanları
6 + 7,5 + 7,5 = 21
Sezer’in Puanları
6,5 + 7,5 + 7 = 21
Bu sonuçla rekabet ikinci etaba taşındı ve heyecan daha da arttı.
MASTERCHEF TÜRKİYE 2025 ŞAMPİYONU KİM OLDU?
Final etabının tamamlanmasıyla birlikte şampiyon belli oldu.
MasterChef Türkiye 2025’in Şampiyonu: Sezer