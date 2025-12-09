"Bugün Güzel" filmi 12 Aralık'ta vizyona girecek

Oğuzhan Koç ve Ayça Ayşin Turan'ın başrolleri paylaştığı 'Bugün Güzel' filminin galası Maximum Uniq Hall'de gerçekleştirildi. Merakla beklenen film, 12 Aralık'ta seyirciyle buluşacak.

Abone ol

Oğuzhan Koç, Ayça Ayşin Turan, İbrahim Selim ve Neslihan Arslan'ın başrolde yer aldığı "Bugün Güzel" filmi, 12 Aralık'ta seyirciyle buluşacak.

Maximum Uniq Hall'deki galada basın mensuplarına açıklamada bulunan Oğuzhan Koç, güzel bir ekiple güzel bir film yaptıklarını belirterek,

"Seyircinin beğeneceğini düşünüyoruz, onların reaksiyonlarını bekliyoruz." dedi.

Koç, filmin hikayesini 3-4 yıl önce Aksel Bonfil ile yazdıklarını anlatarak,

"Çok tatlı, sıcak, izlemekten keyif alacağımız, 'Keşke biz yapsaydık.' dediğimiz bir film yapabilir miyiz diye yola çıktık. Önce yönetmen Mali, sonra şahane oyuncu arkadaşlarımız bize eklendi. Onlara tekrar teşekkür ederim." diye konuştu.

- "Yaşadığımız en çalışkan, en tatlı setti diyebilirim"

Oyuncu Ayça Ayşin Turan da filmin gişesinin bol olması temennisinde bulunarak, filmde hemşire "Güneş"i canlandırdığını söyledi.

Oyuncu ve sunucu İbrahim Selim de Oğuzhan Koç, filmin senaristi Aksel Bonfil ve yönetmen Mali Ergin ile ilk kez bir projede yer aldığını dile getirerek, "Tecrübelerimize göre, yaşadığımız en tatlı setti diyebilirim. Birbirimizin bir şekilde çalışma biçimimize hayran kaldık. O yüzden işin de sıcacık çıktığını düşünüyorum. Umarım seyirciler de aynı şeyi düşünür." ifadelerini kullandı.

Yönetmen Mali Ergin, "İçimize sinen çok güzel bir hikayemiz vardı. Güzel bir şekilde çekmek de nasip oldu. Bütün oyuncularımıza, yapımda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım izleyicilerimiz de filmi sever." dedi.

Filmin senaryosunu kaleme alan Aksel Bonfil ise iyi hissettiren bir film yapmaya gayret ettiklerini vurgulayarak, "Bir hastalık filmi neticesinde ama meseleye farklı bir yerden bakmaya çalıştık. İzleyen seyircinin pozitif duygularla salondan ayrılacağını ümit ediyoruz." şeklinde konuştu.

- "Filmler ardı ardına vizyona girdikçe seviniyorum"

Galaya konuk olan oyuncu Demet Akbağ da Oğuzhan Koç'u çok sevdiğini söyleyerek, "Bugün onun heyecanını paylaşmaya geldim. Dün de ondan önceki gün de ayrı bir galadaydık. Filmler ardı ardına vizyona girdikçe seviniyorum. Seyirci de sanırım güzel film seyretmeyi özlemiş. Güzel bir sezon olsun. Gerçekten sinemada çok emek var. Bu yüzden filmi sinemada izleyelim." dedi.

Akbağ, yönetmenliğini ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği "Organize İşler" film serisinin devamını da 8 bölüm dizi olarak çektiklerini ve yeni yılda Netflix'te izleyicilerle buluşacağını belirtti.

Oyuncu Eser Yenenler, filmin Koç'un uzun zamandır hayali olduğunu anlatarak, "Bu hikayenin gerçekleştiğini görmek bizim için de acayip bir mutluluk." ifadesini kullandı.

Oyuncu İbrahim Büyükak, filme dair "Çok mutluyuz, gururluyuz. İnşallah yolu bahtı açık olsun, gişeyi de bol alsın. Ben zaten senaryoyu da biliyorum, okudum. Herkesin sinemada keyifle izleyeceği bir hikaye." diye konuştu.

Galaya ayrıca Ferhat Göçer, Ömür Gedik, Emir Can İğrek, Ahmet Saraçoğlu, Oğulcan Engin, İlayda Alişan, Salih Bademci ve Yusuf Aktaş'ın arasında olduğu çok sayıda isim katıldı.

Öte yandan, oyuncu kadrosunda Buçe Buse Kahraman, Derya Alabora, Şerif Erol, Nebil Sayın, Ege Aydan, Gamze Topuz ve Emre Aslan'ın da yer aldığı, dram ve komediyi bir araya getiren filmin konusu özetle şöyle:

"Ali Candemir, sağlıklı yaşam önerileriyle tanınan televizyon programcısıdır. Onun hayatı, beyin sapında tümör teşhisi almasıyla bambaşka bir hal alır. Hayata başka bir pencereden bakmak zorunda kalan Ali'nin bu süreçteki en büyük destekçisi, tedavi sürecinde tanıştığı hemşire Güneş olur. Güneş, ona yeniden umut ve neşe getirirken, Ali için hayat, kusursuz olmak değil gerçekten bugünü yaşayabilmek üzerine yeniden şekillenir."