O Ses Türkiye Yılbaşı'nda muhteşem kadro! O isme herkes çok şaşıracak...

TV8'in yeni yıl için vazgeçilmez programlarından O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü için hazırlıklar devam ediyor. Geçen günlerde Teşkilat dizisinin başrolü Rabia Soytürk'ün O Ses Yılbaşı'nda yer alacağı açıklanmıştı. Şimdi de Kızılcık Şerbeti'nin olaylı isminin O Ses Türkiye Yılbaş'nda şarkı söyleyeceği açıklandı.

O Ses Türkiye Yılbaşı'nda muhteşem kadro! O isme herkes çok şaşıracak... - Resim: 1

O Ses Türkiye Yılbaşı programında hangi ünlü isimlerin şarkı söyleyerek yarışacağı şimdiden merak ediliyor. 

O Ses Türkiye Yılbaşı'nda muhteşem kadro! O isme herkes çok şaşıracak... - Resim: 2

Geçen günlerde Teşkilat'ın başrol oyuncusu Rabia Soytürk'ün O Ses Türkiye Yılbaşı programında yer alacağı açıklamıştı. 

O Ses Türkiye Yılbaşı'nda muhteşem kadro! O isme herkes çok şaşıracak... - Resim: 3

Şimdi de Kızılcık Şerbeti'nden olaylı bir ismin şarkı söyleyeceği duyuruldu.

O Ses Türkiye Yılbaşı'nda muhteşem kadro! O isme herkes çok şaşıracak... - Resim: 4

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterini canlandıran Feyza Civelek, O Ses Türkiye Yılbaşı programında yer alacak.

