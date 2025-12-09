O Ses Türkiye Yılbaşı'nda muhteşem kadro! O isme herkes çok şaşıracak...
TV8'in yeni yıl için vazgeçilmez programlarından O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü için hazırlıklar devam ediyor. Geçen günlerde Teşkilat dizisinin başrolü Rabia Soytürk'ün O Ses Yılbaşı'nda yer alacağı açıklanmıştı. Şimdi de Kızılcık Şerbeti'nin olaylı isminin O Ses Türkiye Yılbaş'nda şarkı söyleyeceği açıklandı.
O Ses Türkiye Yılbaşı programında hangi ünlü isimlerin şarkı söyleyerek yarışacağı şimdiden merak ediliyor.
Geçen günlerde Teşkilat'ın başrol oyuncusu Rabia Soytürk'ün O Ses Türkiye Yılbaşı programında yer alacağı açıklamıştı.
Şimdi de Kızılcık Şerbeti'nden olaylı bir ismin şarkı söyleyeceği duyuruldu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterini canlandıran Feyza Civelek, O Ses Türkiye Yılbaşı programında yer alacak.
