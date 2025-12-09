Mustafa Sandal'a dava şoku! Emina Jahoviç kaçınılmaz diyerek duyurdu

8 YIL ÖNCE ANLAŞMALI BOŞANMIŞLARDI

8 yıl önce boşanan ünlü çift yeniden davalık oldu. Emina Jahoviç, Mustafa Sandal'ın boşanma protokolüne uymadığı gerekçesiyle dava açtı. Protokole göre çiftin iki çocuğunun velayeti anneye verildi. Ayrıca Beykoz’daki evlerinin satılmasıyla elde edilecek gelirden 2 milyon dolar Jahoviç’e verilecek, 500 bin dolar ise çocukların eğitimi için ayrılacaktı.