Güllü'nun kızı hakkında Nihat Doğan'dan bomba iddia! "Beni çocuğum ile tehdit ediyor"
Nihat Doğan geçtiğimiz günlerde tehdit edildiğini söylemiş ve canlı yayında tehdit edenlere göz dağı vermişti. Bu kezde Güllü'nün ölümüyle ilgili şüphelerini dile getirdiği için şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. İşte iddianın detayları...
Nihat Doğan, Güllü'nün ölümüyle ilgili şüphelerini dile getirdiği için şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından tehdit edildiğini öne sürdü.
"BEN BU OLAYI YAPTIKLARINA İNANIYORUM ARTIK"
Türkücü Nihat Doğan da katıldığı programda Tuğyan Ülkem Gülter'le ilgili şu iddialarda bulundu:
"Güllü davası kapatılacakken, bunun düşme değil cinayet olduğunu söyledik diye tehdit ediliyoruz. Tuğyan beni çocuğumla tehdit ediyor. Sosyal medyada canımla tehdit ediyorlar. Birilerinin işini bozduğumuz için bu şekilde davranıyorlar.
"Tuğyan 'Bize acımızı yaşatmadınız' diyor ama sosyal medyasında annesiyle bir fotoğrafı bile yokken benim fotoğrafımı koyup bana mektup yazmış. Bu, suçluluk psikolojisinin bir yansıması. Ben bu olayı yaptıklarına inanıyorum artık. Güllü düşmedi, atıldı."