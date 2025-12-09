Erdal Beşikçioğlu'nun kızı ortaya çıktı! Onun son halini görenler şaşırdı kaldı

Ünlü oyuncu ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu, başrollerinde Ozan Akbaba ve Deniz Barut'un yer aldığı "Bak Postacı Geliyor" filminin galasında boy gösterdi. Galadaki kombini ve son haliyle dikkatleri üzerine çeken Derin Beşikçioğlu, sosyal medyada çok konuşuldu.