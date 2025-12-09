Erdal Beşikçioğlu'nun kızı ortaya çıktı! Onun son halini görenler şaşırdı kaldı
Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu, başrollerini Ozan Akbaba ve Deniz Barut'un paylaştığı 'Bak Postacı Geliyor' filminin galasında dikkatleri üzerine çekti. Beşikçioğlu'nun kısa kot şortu ve üzerine giydiği uzun siyah deri ceketle oluşturduğu kombini ise gözlerden kaçmadı. Son haliyle sosyal medyayı altüst etti.
Genç oyuncunun gala gecesinden paylaşılan fotoğrafları kısa sürede çok konuşulmayı başardı. Beşikçioğlu, geceye iddialı bir kombinle katıldı.
Kısa kot şortu, üzerine tercih ettiği uzun siyah deri ceketi ve tarzını tamamlayan uzun çizmeleriyle dikkatleri üzerine çekti.
Sosyal medya kullanıcıları, Derin'in cesur ve modern tarzını hem beğeni hem de merak dolu yorumlarla değerlendirdi.