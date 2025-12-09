BIST 11.219
Erdal Beşikçioğlu'nun kızı ortaya çıktı! Onun son halini görenler şaşırdı kaldı

Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu, başrollerini Ozan Akbaba ve Deniz Barut'un paylaştığı 'Bak Postacı Geliyor' filminin galasında dikkatleri üzerine çekti. Beşikçioğlu'nun kısa kot şortu ve üzerine giydiği uzun siyah deri ceketle oluşturduğu kombini ise gözlerden kaçmadı. Son haliyle sosyal medyayı altüst etti.

Erdal Beşikçioğlu'nun kızı ortaya çıktı! Onun son halini görenler şaşırdı kaldı - Resim: 1

Ünlü oyuncu ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu, başrollerinde Ozan Akbaba ve Deniz Barut'un yer aldığı "Bak Postacı Geliyor" filminin galasında boy gösterdi. Galadaki kombini ve son haliyle dikkatleri üzerine çeken Derin Beşikçioğlu, sosyal medyada çok konuşuldu.

Erdal Beşikçioğlu'nun kızı ortaya çıktı! Onun son halini görenler şaşırdı kaldı - Resim: 2

Genç oyuncunun gala gecesinden paylaşılan fotoğrafları kısa sürede çok konuşulmayı başardı. Beşikçioğlu, geceye iddialı bir kombinle katıldı.

Erdal Beşikçioğlu'nun kızı ortaya çıktı! Onun son halini görenler şaşırdı kaldı - Resim: 3

Kısa kot şortu, üzerine tercih ettiği uzun siyah deri ceketi ve tarzını tamamlayan uzun çizmeleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Erdal Beşikçioğlu'nun kızı ortaya çıktı! Onun son halini görenler şaşırdı kaldı - Resim: 4

OYUNCULUK DÜNYASINA ADIM ATMIŞTI

Sosyal medya kullanıcıları, Derin'in cesur ve modern tarzını hem beğeni hem de merak dolu yorumlarla değerlendirdi.

