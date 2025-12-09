BIST 11.238
DOLAR 42,56
EURO 49,52
ALTIN 5.758,58
HABER /  DÜNYA

2026 ile 2027 "Arap Turizm Başkenti" belli oldu

2026 ile 2027 "Arap Turizm Başkenti" belli oldu

Arap Turizm Bakanları Konseyi tarafından 2026 ve 2027 "Arap Turizm Başkenti" El-Ayn şehri Tunus şehri seçildi.

Abone ol

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) El-Ayn şehri ile Tunus'un başkenti Tunus şehri sırasıyla 2026 ve 2027 "Arap Turizm Başkenti" olarak seçildi.

Arap Turizm Bakanları Konseyi'nin 28. oturumu Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleştirildi.

Arap Turizm Konseyi Başkanı Bender bin Fehd el-Fuhayd, oturumun sonunda düzenlediği basın toplantısında, Konsey'in en önemli kararları arasında BAE'nin El-Ayn kentinin 2026, Tunus'un başkenti Tunus şehrinin ise 2027 "Arap Turizm Başkenti" olarak seçilmesinin yer aldığını belirtti.

Fuhayd, bu seçimin yönetim, planlama, altyapı, turizm kaynakları, güvenlik ve istikrar gibi kriterlere dayandığını dile getirdi.

BAE'nin Abu Dabi'nin yaklaşık 160 kilometre doğusunda bulunan El-Ayn şehri, bölgenin en önemli vahalarından biri olup, adını şehrin altındaki bol miktardaki tatlı sudan alıyor.

Tunus Turizm Bakanlığı ise, Tunus'un 2027 Arap Turizm Başkenti olarak seçilmesini memnuniyetle karşılayarak, kararı "şehrin zengin turizm, kültür ve arkeolojik varlıklarının Araplar tarafından tanınması" olarak değerlendirdi.

Açıklamada, unvanın şehrin sanat, el sanatları, kültürel miras, kentsel ve mimari yenilik alanlarındaki benzersiz karakterini ve UNESCO'nun 2026 Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilmesini de içerdiği kaydedildi.

Tunus Turizm Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, 2025'in başından 20 Kasım'a kadar ülkeyi ziyaret eden turist sayısının 10 milyonu aştığına dikkati çekmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
"Bugün Güzel" filmi 12 Aralık'ta vizyona girecek
"Bugün Güzel" filmi 12 Aralık'ta vizyona girecek
KIYAMDER’den Gazze’ye 750 bin doları aşan yardım
KIYAMDER’den Gazze’ye 750 bin doları aşan yardım
Yılmaz Özdil’den o iddialara sert çıkış: Kafasına huni takan arkadaşlardan biri…
Yılmaz Özdil’den o iddialara sert çıkış: Kafasına huni takan arkadaşlardan biri…
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı gözaltına alındı!
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı gözaltına alındı!
Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe - Beşiktaş derbi tarihi belli oldu
Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe - Beşiktaş derbi tarihi belli oldu
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı
Bakan Fidan ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Fidan ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Yoğun bakıma alınmıştı! Murat Cemcir taburcu oldu
Yoğun bakıma alınmıştı! Murat Cemcir taburcu oldu
Trump’tan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Diğer liderlerden farklı
Trump’tan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Diğer liderlerden farklı
Davut Gül açıkladı: Mahalle sorunlarına yeni çözüm modeli
Davut Gül açıkladı: Mahalle sorunlarına yeni çözüm modeli
Türkiye - Romanya maçının oynanacağı stat belli oldu
Türkiye - Romanya maçının oynanacağı stat belli oldu
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sanal bahis mesajı: Eylem planımız var
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sanal bahis mesajı: Eylem planımız var