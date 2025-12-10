Oxford Union’ın ilk Filistinli Kadın Başkanı Arwa Elrayess seçildi

Oxford Union'da geçen hafta yapılan başkanlık seçimini Filistinli, Arap ve Cezayir kökenli Arwa Elrayess kazandı.

Oxford Üniversitesinin dünyadaki en etkili öğrenci tartışma topluluklarından biri kabul edilen Oxford Union'a, tarihinde ilk kez Filistinli, Arap ve Cezayir kökenli bir kadın başkan seçildi.

Geçen hafta yapılan seçimle göreve gelen 19 yaşındaki Arwa Elrayess, AA’ya yaptığı açıklamada, hem kimliği hem de Filistin meselesindeki duruşu nedeniyle yoğun bir karalama kampanyasıyla karşı karşıya kaldığını, ancak tüm baskılara rağmen geri adım atmadığını söyledi.

"Burada olmam, geçmişime rağmen değil, tam da geçmişim sayesinde." diyen Elrayess, bunun yalnızca kişisel bir başarı olmadığını, benzer kökenden gelen gençler için de umut taşıdığını vurguladı.

Londra’da Filistinli bir baba ile Cezayirli bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Elrayess, küçük yaşta ailesiyle birlikte bir süre Gazze’de yaşadığını anlattı.

Henüz çocukken, taşıdığı Britanya pasaportunun kendisine kuzenlerinin asla sahip olamayacağı fırsatlar sunduğunu fark ettiğini anlatan Elrayess, şöyle konuştu:

"Annem, babam, küçük kardeşim ve ben Gazze’ye taşındık. Orada gördüklerinizi unutamazsınız. Uzun süre kalmadık ancak Britanya vatandaşlığına sahip olmam nedeniyle şanslıydım. Gazzeli kuzenlerime kıyasla tamamen farklı bir hayat yaşayacağımı fark ettim. Onlar benden daha az zeki, daha az yetkin ya da daha az kabiliyetli değillerdi.

Ancak koşullar nedeniyle benimkinden tamamen farklı bir yaşam süreceklerdi. Bu noktada, diaspora içinde biri olarak sorumluluğumun ne olduğu üzerine düşünmeye başladım. Kendimi Oxford’da, ardından Oxford Union çevresinde buldum. Burası, konuşmaların özgürce yapıldığı bir yer. İfade özgürlüğü kurumun temel unsurlarından biri ve dünyada birçok yerde yapılamayacak konuşmalar burada gerçekleştirilebiliyor."

Oxford Union’la ilk güçlü temasının, Filistin–İsrail konulu bir oturum sırasında gerçekleştiğini belirten Elrayess, evlerinin Gazze’de bombalanması ve bazı akrabalarını kaybetmesinin ardından, aradan yalnızca birkaç hafta geçtikten sonra söz alarak yaşadıklarını anlattığını söyledi.

Elrayess konuşmasına ilişkin, "İlk kez kendimi özgürce konuşabiliyor hissettim. Konuşmamın ardından yanıma gelen bir öğrencinin, 'İlk kez Filistin meselesi benim için istatistiklerden ibaret olmaktan çıktı, insanî bir yüz kazandı.' sözlerini unutamam." ifadelerini kullandı.

- "Farklı inançlardan ve farklı görüşlerden insanlarla birlikte çalıştık"

Oxford Union’ın on binlerce üyesi bulunmasına rağmen, gündemin ve tartışmaların genellikle küçük bir komite tarafından belirlendiğini belirten Elrayess, bu yapıyı değiştirmeyi amaçladığını söyledi.

"Union ne yazık ki bir balon. Ancak anlatılmayı bekleyen çok sayıda hikâye ve yapılabilecek önemli tartışmalar var." diyen Elrayess, özellikle kendini dışlanmış hisseden öğrencilerin bu yapının içine dâhil edilmesini istediğini ifade etti.

Birçok öğrencinin "Bu kurum bize göre değil." düşüncesiyle geri durduğunu belirten Elrayess, "Bu kurumlara ait olmadığınızı düşünebilirsiniz ancak aslında burada bir yeriniz var. Kendinize alan açabilirsiniz." dedi.

Seçim süreci boyunca yoğun baskıyla karşılaştığını belirten Elrayess, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"Sayısız karalama kampanyasına maruz kaldım. Bana 'aşırılık yanlısı' ve 'antisemit' suçlamaları yöneltildi. Ekibimdeki kişilere, benimle çalışmaları halinde terörle mücadele soruşturmasına uğrayacakları söylendi. Hakkımda terör listesinde yer aldığım ve bazı şirketler tarafından kara listeye alındığım yönünde iddialar ortaya atıldı."

Tüm bu iddiaların asılsız olduğunu defalarca açıklamak zorunda kaldığını ifade eden Elrayess, asıl mücadelenin ekibinin korkuya kapılmamasını sağlamak olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Eğer insanları korkutmayı başarırlarsa hiçbir şey değişmez. Sizden sonra gelecek olanları da sustururlar. Bu süreçte destekçilerim geri adım atmadı. Her yeni iddia ortaya atıldığında ve kimseyi korkutamadıklarında, bu iddialar daha da zayıfladı. Ekibimde çok sayıda Yahudi öğrenci vardı; muhafazakâr, İşçi Partili ve liberal öğrenciler de yer alıyordu. Farklı inançlardan ve farklı görüşlerden insanlarla birlikte çalıştık."

- "Buraların size göre olmadığını düşünebilirsiniz ama aslında bir yeriniz var"

Bu zaferin kendini dışlanmış hisseden gençler için ilham verici olduğunu vurgulayan Elrayess, "Buraların size göre olmadığını düşünebilirsiniz ancak aslında burada bir yeriniz var. Saldırıya uğrayacağınızdan korkabilirsiniz, muhtemelen uğrayacaksınız da. Ancak sizi aşağı çekmek isteyen bir kişi varsa, sizi ayağa kaldırmak isteyen 10 kişi vardır. İlk adımı atmanız gerekiyor ki sizden sonra gelen de ikinci adımı atabilsin." ifadelerini kullandı.

Elrayess, burada olmasının tesadüf olmadığını, konuşmaya değer sözleri olduğu için bu görevde bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bir cam tavanı kırdığınızda, arkanızdan gelecek olanların da yolunu açmış olursunuz. Tarihte bu denli görünür değişimlerin yaşandığı an çok azdır. Bu fırsatı iyi değerlendirin."