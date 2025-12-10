Okan Buruk'tan kaleci Uğurcan Çakır açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-0'lık Manaco yenilgisi sonrası kaleci Okan Buruk'un sakatlık durumuyla ilgili "Şu anda gözüken Uğurcan bir sonraki maçı kaçıracak gibi. Üst adalesinde zorlanma var. MR görüntüleri yarın alınacak." dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Monaco'ya 1-0 yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Buruk, Fransa 1. Futbol Ligi takımlarından Monaco ile II. Louis Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Bu takımı nasıl yenemiyoruz?' dediğimiz bir gece yaşadık." ifadesini kullanan Buruk, "İlk yarıda oynadığımız futbol, girdiğimiz pozisyonlar ve kurduğumuz üstünlük vardı. Bir Fransız takımına karşı bu kadar çok pozisyona girmek, rakip kaleye rahat gitmek ve net topa sahip olmak beklediğimiz bir şey değildi. İlk yarı girdiğimiz pozisyonları sonuçlandıramadık. İkinci yarı da rakibimiz ikinci topları aldı, oyun kurmada zaman zaman yanlış tarafı kullandık ve öndeki oyuncuların hareketliliğine savunma anlamında cevap veremedik. O yüzden ilk yarı ile ikinci yarı gündüz ve gece gibi bir maç yaşadık. Duran toptan gol yedik ama hem penaltı hem de verdiğimiz pozisyonlar var. İkinci yarı savunma anlamından iyi işler yapamadık. 1-0 geri düştükten sonra kaliteli işler yapabilsek skor farklı olabilirdi. Rakibimizin ön tarafı çok iyiydi ama savunma anlamında oynadığımız en kötü takımlardan biriydi. Öndeki üreticilikleriyle golü buldular. Maç, rakip oyuncuların yere yatmasıyla ve hakemin buna izin vermesiyle sona erdi. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Yolumuza Atletico Madrid maçını kazanarak devam etmeye çalışacağız." diye konuştu.

Kadronun daha derin olması gerektiği yönündeki eleştirilerin aktarılması üzerine Buruk, sakat ve cezalı oyunculara dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Futbolun içinde bu tür şanssızlıklar var. Hepsi aynı anda başımıza geldi. Sadece sakatlıklar değil iki savunma oyuncumuz ceza aldı. Son haftalarda hep aynı oyuncularla götürmek zorunda kaldık. Benim için en zor dönem buydu. Bugün kulübemizde bir savunma oyuncum yoktu. Hepsi hücum oyuncusuydu. Savunmada birine bir şey olsa ne yapacağımı bilmiyordum. Bu anlamda zor bir dönem oldu. Bunu hesaplamak çok zor. 25 oyuncu alırsınız, hepsini oynatamazsınız. Takım içinde oyunculara süreler vermek çok önemli. Hiç kimse sakatlanmayabilir ama bu dönemde hepsi üst üste gelince herkes, 'Kadro daha geniş olabilirdi.' dedi. Beklentilerimiz olmasına rağmen performans alamadığımız oyuncular da olunca kadromuz çok daraldı. Transfer yapabilmeniz için bütçenizin olması gerek. Sadece Türkiye Futbol Federasyonuna değil UEFA'ya da bütçeleri bildiriyorsunuz. Bu sezon 75 milyon avroya Osimhen'i transfer ettik. Aldığı maaşı da koyunca bütçe anlamında büyük gider oldu. Sane, Singo, Uğurcan ve İlkay gibi önemli oyuncular aldık. Ancak bu senaryoyu tahmin edemezdik. Keşke diyebilirsiniz, fazla oyuncu da alabilirsiniz ama sakatlık da geçirmeyebilirsiniz. Aslında kasım milli takım arasına kadar böyle bir şey yaşamadık. Ondan sonra hepsi üst üste geldi. Özellikle kulübeden oyuncu getirmem çok zorlaştı. Bugün rakibimizin oyuna giren oyuncuları etkili oldu. Bununla ilgili bir sorumlu varsa tabii ki benim. Kış transfer döneminde en doğru şekilde planımızı yapacağız."

"Uğurcan bir sonraki maçı kaçıracak gibi"

Okan Buruk, müsabakada sakatlanan kaleci Uğurcan Çakır'ın Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki Hesap.com Antalyaspor müsabakasında oynayamayacağını dile getirdi.

Tecrübeli teknik adam, iyi performans sergilediği müsabakanın 68. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan milli kalecinin durumuyla ilgili "Şu anda gözüken Uğurcan bir sonraki maçı kaçıracak gibi. Üst adalesinde zorlanma var. MR görüntüleri yarın alınacak. Oyundan çıkmak zorunda kaldı. Kalmayı, oynamayı denedi ama üst adalesindeki zorlanma sahada kalmasına engel oldu. Hep sakatlık geçirdik. Sadece kalecilerimize bir şey olmamıştı. Bugün kalecimiz de sakatlandı. Böyle zor süreçten geçiyoruz ama futbolun içinde var." değerlendirmesinde bulundu.

Victor Osimhen, Wilfried Singo, Mario Lemina ve Ismail Jakobs'un Afrika Uluslar Kupası'na gideceği bilgisini veren Buruk, "Bizim için zor süreç." diyerek sözlerini tamamladı.