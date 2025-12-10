Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı! Şamil Tayyar'dan ‘hatırlı dost’ iddiası

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un gözaltına alındı. AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, Mehmet Akif Ersoy’un gözaltına alınması ve TMSF tarafından görevden uzaklaştırılmasına ilişkin dikkat çeken bir yorum yaptı. Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu bulundurmak ve kullanmakla suçlanıyor.

Abone ol

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada gözaltıların sebebi şöyle açıklandı:

-“Yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Kullanılmasına Yer ve İmkan Sağlamak suçlarından gözaltına alınma kararı verilmiştir.

-Talimatımız gereği İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca Mehmet Akif Ersoy ve 3 şüpheli gözaltına alınmıştır, gözaltına alma işlemleri diğer şüpheliler yönünden devam etmektedir.”

Şamil Tayyar'dan dikkat çeken paylaşım

Tüm bu gelişmelerin ardından eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, X (Twitter) hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Şamil Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

-Mehmet Akif Ersoy, çok genç yaşta yıldızlaştı. Devlet ve siyaset içinde özel dostlar edindi. Sanırım, şöhret ve paranın büyüsüne kapıldı. Kendisine inanan herkesi çok şaşırttı. Cezai durumu ne olur bilemem ama mesleki hayatını zor toparlar gibi.

Hatırlı dostlar