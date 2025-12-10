ABD savaş uçakları, Venezuela hava sahası yakınlarında uçuş yaptı

ABD ordusuna ait iki savaş uçağı, Venezuela hava sahası yakınlarında 30 dakika uçuş yaptı.

ABD ile Venezuela arasındaki gerilim sürerken, Amerikan savaş uçakları Güney Amerika ülkesinin hava sahası civarında göründü.

Uçuş takip verilerine göre, iki ABD F/A-18 savaş uçağı Venezuela hava sahasının yakınlarında 30 dakikayı aşan bir süre boyunca uçuş gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin isminin gizli kalması koşuluyla konuşan bir ABD savunma yetkilisi, iki F/A-18'in bölgede "rutin eğitim uçuşu" gerçekleştirdiğini belirtti.

Yetkili, uçakların uçuş boyunca uluslararası hava sahasında kaldığını ve görevin herhangi bir provokatif amaç taşımadığını söyledi.