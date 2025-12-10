Halep'teki yıkımın sembol ismiydi Ümran bebek Şara ile sahnede böyle kucaklaştı

Suriye’de devrimin yıl dönümünde düzenlenen Hürriyet Günü törenlerinde, iç savaşın "sembolü haline gelen" çocukların konuşmaları, duygu dolu anlara sahne oldu. Şara, Halep'teki yıkımın simgesi haline gelen Ümran ile sahnede kucaklaştı.

Abone ol

Başkent Şam'da gerçekleştirilen ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile devlet erkanının katıldığı, Hürriyet Günü etkinliklerinde sahneye çıkan savaş mağduru çocuklar, yaşadıkları acıları ve "yeniden doğan" umutlarını dile getirdi.

Suriye iç savaşının en acı ve simge fotoğraflarından birine konu olarak sembolleşen çocuklardan Umran Dakneş de küçük yaşta maruz kaldığıbombardımandan sağ kurtarıldığında dünyayı derinden sarsmıştı.

Dakneş'in yüzü toz ve kan içinde, bir ambulansın koltuğunda sessizce oturduğu o an, savaşın çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisini gözler önüne seren unutulmaz bir kareye dönüştü.

"Hikayemi videolardan öğrendim"

Savaşın "sembol isimlerinden" Dakneş konuşmasında, çocukluğunu etkileyen saldırılara dair şunları söyledi:

"Bombardımanı ve kuşatmayı yaşadım ama hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Büyüdüm. Yüreğimde bir boşluk var bunun korku mu yoksa ağlama isteği mi olduğunu bile bilmiyorum."

Kendi hikayesini ancak yıllar sonra videolardan izlediğini aktaran Dakneş, toz içinde görüntülendiği o anların savaşın çocuklar üzerindeki etkisini en açık şekilde gösterdiğini vurguladı.

Umran Dakneş "Zafer geldiğinde hayatıma yeniden büyük bir ışık doğdu” sözleri ise törende duygusal bir atmosfer oluşturdu.

Savaş mağduru çocukların konuşmaları, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve salondaki birçok kişiyi duygulandırdı.