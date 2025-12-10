BIST 11.314
Anadolu Ajansı
Evlerine dönmek için yola çıkan çift kayboldu!

Sakarya'da yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılan karı kocanın bulunması için çalışma başlatıldı.

Akyazı ilçesinde yaşayan Havva (71) ve Mustafa K. (72) öğle saatlerinde Geyve'deki akrabalarından evlerine dönmek için yola çıktı.

Yakınlarını arayıp yayla yolunda seyir halindeyken araçlarının çamura saplandığı bilgisini veren çiftin daha sonra telefon sinyali kesildi.

Çifte ulaşamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.

