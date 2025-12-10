Fatih'te kiracı dehşeti! Ekipler her yerde onu arıyor

İSTANBUL Fatih'te, kiracı dehşeti yaşandı.Tartıştığı kiracısının silahla vurduğu ev sahibi hastanede hayatını kaybetti. Ekipler kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İddiaya göre, ev sahibi Recep Hakan Emül'e, dün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle sokakta tartıştığı ismi öğrenilemeyen kiracısı silahla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Emül, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan kiracının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.