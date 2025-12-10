BIST 11.314
Samsun'da korkunç kaza! Meraklı çocuk slaj makinesine kapılarak can verdi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen feci kazada, 10 yaşındaki Miraç Köse, silaj makinesinin şaftına kıyafetinin dolanması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Yeni Büyüklü Mahallesi'nde meydana geldi.  Miraç Köse isimli 10 yaşındaki çocuk, silaj makinesinin çalıştığı sırada makinenin şaft miline kıyafetinin dolanmasıyla makineye doğru çekildi ve ağır şekilde yaralandı. 

Durumu fark eden babası, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Bölgeye kısa sürede sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralı çocuk, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doktorların tüm çabalarına rağmen Miraç Köse'nin hayatı kurtarılamadı. Olay, aileyi ve mahalleyi yasa boğdu.

5. Sınıf Öğrencisiydi

Miraç Köse'nin Büyüklü Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından okulda da büyük üzüntü yaşandı.

