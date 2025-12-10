Adana'da firari FETÖ hükümlüsü eski icra müdürü yakalandı

Adana'da hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü eski icra müdürü yakalandı.Abone ol
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan Mustafa K'nin merkez Yüreğir ilçesindeki bir evde saklandığını belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonda hükümlü yakalandı.
İcra müdürü Mustafa K'nin, örgütün sözde "adliye yapılanması"nda yer aldığının belirlenmesinin ardından meslekten ihraç edildiği ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.