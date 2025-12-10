BIST 11.314
DOLAR 42,60
EURO 49,63
ALTIN 5.763,71
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Metrobüste yangın çıktı! Büyük panik yaşandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Metrobüste yangın çıktı! Büyük panik yaşandı

İSTANBUL Bakırköy'de seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.Hasar gören metrobüs çekici yardımıyla kaldırıldı.

Abone ol

Seyir halinde olan bir metrobüsün motor kısmında, Florya durağında dumanlar çıkmaya başladı. Bunun üzerine aracı durduran metrobüs şoförü, yolcuları tahliye etti.

Motorun alev almasıyla çıkan yangın, şoför ile diğer görevlilerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Hasar gören metrobüs çekici yardımıyla kaldırıldı.

Yangın nedeniyle bir süre aksayan seferler, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da firari FETÖ hükümlüsü eski icra müdürü yakalandı
Adana'da firari FETÖ hükümlüsü eski icra müdürü yakalandı
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı! Şamil Tayyar'dan ‘hatırlı dost’ iddiası
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı! Şamil Tayyar'dan ‘hatırlı dost’ iddiası
İstanbul'da iş yerlerinden hırsızlık yapan ve araçların plakalarını çalan 8 zanlı tutuklandı
İstanbul'da iş yerlerinden hırsızlık yapan ve araçların plakalarını çalan 8 zanlı tutuklandı
Samsun'da korkunç kaza! Meraklı çocuk slaj makinesine kapılarak can verdi
Samsun'da korkunç kaza! Meraklı çocuk slaj makinesine kapılarak can verdi
Halep'teki yıkımın sembol ismiydi Ümran bebek Şara ile sahnede böyle kucaklaştı
Halep'teki yıkımın sembol ismiydi Ümran bebek Şara ile sahnede böyle kucaklaştı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Brann'a konuk olacak
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Brann'a konuk olacak
Evlerine dönmek için yola çıkan çift kayboldu!
Evlerine dönmek için yola çıkan çift kayboldu!
Gözünüz ne kadar sağlıklı? Gözünüzü korumanın 3 altın kuralı
Gözünüz ne kadar sağlıklı? Gözünüzü korumanın 3 altın kuralı
Eski CHP Serik İlçe Başkanı gözaltına alındı
Eski CHP Serik İlçe Başkanı gözaltına alındı
Bedelli askerlik ücretleri zamlandı! Askere gidecekler kara kara düşünüyor...
Bedelli askerlik ücretleri zamlandı! Askere gidecekler kara kara düşünüyor...
ABD savaş uçakları, Venezuela hava sahası yakınlarında uçuş yaptı
ABD savaş uçakları, Venezuela hava sahası yakınlarında uçuş yaptı
Yılmaz Özdil'den Uğur Dündar'a: Kahraman gazetecilik ayaklarına yatması utanç verici
Yılmaz Özdil'den Uğur Dündar'a: Kahraman gazetecilik ayaklarına yatması utanç verici