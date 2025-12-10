BIST 11.314
Trump yönetimi, Biden döneminde başlatılan öğrenci kredisi geri ödeme programını sonlandırıyor

ABD’de Başkan Donald Trump yönetimi, Cumhuriyetçi eyaletlerle varılan anlaşma kapsamında, eski Başkan Joe Biden döneminde uygulamaya konulan ve milyonlarca borçlunun öğrenci kredilerini ödemesine yardımcı olan gelir odaklı geri ödeme programını sonlandırma kararı aldı.

ABD Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "yasa dışı" olduğu iddia edilen programa yeni kayıtların durdurulacağı ve bekleyen başvuruların reddedileceği bildirildi.

Açıklamada, Cumhuriyetçi eyaletlerle varılan anlaşmayla programın sonlandırılacağı ve mevcut borçluların da alternatif geri ödeme planlarına geçirileceği aktarıldı.

Missouri Başsavcısı Catherine Hanaway da açıklamasında, Florida, Georgia, North Dakota, Ohio, Oklahoma ve Arkansas ile birlikte Mart 2024'te açtıkları davada Biden'ın planının "aşırı cömert ve yasa dışı" olduğunu savunduklarını hatırlatarak "Biden yönetiminin yasama yetkisini yok sayarak vergi mükelleflerini başkalarının borcuyla yükümlü kılması hukuksuzdu." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ABD’deki öğrenci borcu krizini sona erdirmeyi amaçlayan kar amacı gütmeyen Student Debt Crisis Center’ın Başkanı Natalie Abrams da karara tepki göstererek, bunun yaklaşık 8 milyon borçlu için "yıkıcı" sonuçlar doğuracağını belirtti.

Eski Başkan Biden döneminde hayata geçirilen geri ödeme planı, aylık ödemeleri bazı borçlular için sıfıra kadar düşürüyor, lisans kredilerinde ödeme yükümlülüğünü yarıya indiriyor ve düşük bakiyeli borçlara erken af imkanı sunuyordu.

Ancak Cumhuriyetçi eyaletler, bu düzenlemelerin Kongre onayı olmadan yapıldığını savunarak yönetimi yetkisini aşmakla suçlamıştı.

Hükümet verilerine göre, ABD'de öğrenci kredisi borcu olan yaklaşık 43 milyon kişi bulunuyor ve toplam borç 1,6 trilyon doları aşmış durumda.

