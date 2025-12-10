BIST 11.314
DOLAR 42,60
EURO 49,63
ALTIN 5.763,71
HABER /  SPOR

Galatasaray'ın efsane ismi Osimhen'i üzen istatistik

Galatasaray'ın efsane ismi Osimhen'i üzen istatistik

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'in Avrupa kupalarındaki 8 maçlık gol serisi Monaco mağlubiyetiyle sona erdi. 26 yaşındaki golcü, son 8 Avrupa maçında toplam 12 gol atmıştı ancak Monaco karşısında skor üretemedi.

Abone ol

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Monaco'ya 1-0 mağlup olurken, sarı-kırmızılıların formda golcüsü Victor Osimhen'in tarihi serisi de bu maçla birlikte durdu.

Osimhen, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 5 maçta tam 6 kez gol atmış, bu sezon da Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 maçta skora katkı vermeyi sürdürmüştü. Böylece 26 yaşındaki yıldız, Avrupa kupalarında çıktığı son 8 maçta toplam 12 gol kaydederek dikkat çeken bir istatistik yakalamıştı.

90 DAKİKA SAHADA KALDI AMA GOL BULAMADI

Monaco deplasmanında 90 dakika sahada kalan Osimhen, rakip savunmayı zorlamasına rağmen skoru değiştiremedi ve üst üste 8 maçlık gol serisi sona erdi.

Galatasaray adına Avrupa'daki en istikrarlı gol dönemlerinden birini yaşayan Nijeryalı forvet, Monaco karşısında istediğini alamadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih'te kiracı dehşeti! Ekipler her yerde onu arıyor
Fatih'te kiracı dehşeti! Ekipler her yerde onu arıyor
Metrobüste yangın çıktı! Büyük panik yaşandı
Metrobüste yangın çıktı! Büyük panik yaşandı
Adana'da firari FETÖ hükümlüsü eski icra müdürü yakalandı
Adana'da firari FETÖ hükümlüsü eski icra müdürü yakalandı
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı! Şamil Tayyar'dan ‘hatırlı dost’ iddiası
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı! Şamil Tayyar'dan ‘hatırlı dost’ iddiası
İstanbul'da iş yerlerinden hırsızlık yapan ve araçların plakalarını çalan 8 zanlı tutuklandı
İstanbul'da iş yerlerinden hırsızlık yapan ve araçların plakalarını çalan 8 zanlı tutuklandı
Samsun'da korkunç kaza! Meraklı çocuk slaj makinesine kapılarak can verdi
Samsun'da korkunç kaza! Meraklı çocuk slaj makinesine kapılarak can verdi
Halep'teki yıkımın sembol ismiydi Ümran bebek Şara ile sahnede böyle kucaklaştı
Halep'teki yıkımın sembol ismiydi Ümran bebek Şara ile sahnede böyle kucaklaştı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Brann'a konuk olacak
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Brann'a konuk olacak
Evlerine dönmek için yola çıkan çift kayboldu!
Evlerine dönmek için yola çıkan çift kayboldu!
Gözünüz ne kadar sağlıklı? Gözünüzü korumanın 3 altın kuralı
Gözünüz ne kadar sağlıklı? Gözünüzü korumanın 3 altın kuralı
Eski CHP Serik İlçe Başkanı gözaltına alındı
Eski CHP Serik İlçe Başkanı gözaltına alındı
Bedelli askerlik ücretleri zamlandı! Askere gidecekler kara kara düşünüyor...
Bedelli askerlik ücretleri zamlandı! Askere gidecekler kara kara düşünüyor...